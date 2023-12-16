RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Таганроге прогремели взрывы, россияне подняли вертолеты

Фото: в Таганроге раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в российском городе Таганрог прогремели в субботу, 16 декабря. Россияне подняли в небо вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Приблизительно в 12:30 (по местному времени, - ред.) был громкий хлопок на Северном. И вслед полетели 3 вертолета", - пишут россияне в соцсетях.

Также Telegram-каналы публикуют фотографии с места событий.

 

Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Добавим, что Таганрог находится в Ростовской области. Расстояние от города до территории, подконтрольной Украине, составляет около 200 км.

скриншот google.com/map

"Бавовна" в России

Напомним, в ночь на 14 декабря вблизи Москвы и в Калужской области слышали взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов. Позже Минобороны РФ сообщило о девяти беспилотниках, которые якобы были сбиты над Московской и Калужской областями.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника. Якобы БПЛА приземлили на расстоянии чуть более 80 километров от российской столицы.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что атака дронов на Россию была спецоперацией ГУР. Целями были военные объекты.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВзрыв