UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Таганрог атакували ракети: пошкоджено склад OZON, під ударом міг бути авіазавод

06:53 15.09.2026 Вт
2 хв
Після удару на складі виникло три осередки пожежі
aimg Юлія Маловічко
Фото: на місцях прильоту працює російська МНС (Getty Images)

Таганрог масовано атакували ракети в ніч на 15 вересня. Під обстріл потрапили, зокрема, склад OZON тв склади сільгосппідприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Удар по Таганрогу підтверджений офіційно губернатором Ростовської області РФ Юрієм Слюсарем, який в своєму Telegram сповістив про ракетну атаку та її наслідки.

За його словами, після удари виникло кілька осередків пожежі, на місці працюють екстренні служби.

Окрім цього, попередньо, ракети влучили по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки.

OSINT-и написали, що саме під час удару ракет на підприємстві перебували на ремонті військові літаки РФ.

Чому саме OZON

Удари по логістичних центрах OZON у Росії завдають шкоди не лише конкретній компанії, а й російській економіці загалом.

OZON - один із найбільших маркетплейсів РФ, тому пошкодження його складів порушує ланцюги постачання, призводить до знищення товарів і змушує компанію витрачати додаткові кошти на відновлення та перенесення логістики.

Окремо удари по логістичній інфраструктурі підвищують витрати бізнесу: компаніям доводиться страхувати й захищати склади, перебудовувати маршрути, переносити потужності та компенсувати знищені товари.

Це робить торгівлю дорожчою і створює додатковий тиск на російський бізнес.

Нагадаємо, нещодавно логістичний центр російського маркетплейсу OZON поблизу Саратова повністю згорів унаслідок українського удару.

Зазначимо, OZON приховав адреси своїх складів у Росії з відкритого довідника. Це сталося щонайменше за 20 днів до перших ударів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяРакетна атака