Таганрог атакували ракети: пошкоджено склад OZON, під ударом міг бути авіазавод

Удар по Таганрогу підтверджений офіційно губернатором Ростовської області РФ Юрієм Слюсарем, який в своєму Telegram сповістив про ракетну атаку та її наслідки.

За його словами, після удари виникло кілька осередків пожежі, на місці працюють екстренні служби.

Окрім цього, попередньо, ракети влучили по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки.

OSINT-и написали, що саме під час удару ракет на підприємстві перебували на ремонті військові літаки РФ.

Чому саме OZON

Удари по логістичних центрах OZON у Росії завдають шкоди не лише конкретній компанії, а й російській економіці загалом.

OZON - один із найбільших маркетплейсів РФ, тому пошкодження його складів порушує ланцюги постачання, призводить до знищення товарів і змушує компанію витрачати додаткові кошти на відновлення та перенесення логістики.

Окремо удари по логістичній інфраструктурі підвищують витрати бізнесу: компаніям доводиться страхувати й захищати склади, перебудовувати маршрути, переносити потужності та компенсувати знищені товари.

Це робить торгівлю дорожчою і створює додатковий тиск на російський бізнес.