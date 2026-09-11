Склад повністю вигорів. Супутник показав наслідки удару по OZON під Саратовом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу " Радіо Свобода ".

Знімок було зроблено об 11:36 за місцевим часом. На ньому видно, що великий логістичний центр вигорів вщент.

Загальна площа знищеного складу OZON становила 100 тисяч квадратних метрів.

Знищений об'єкт під Саратовом став уже сьомим складом компанії OZON, який був пошкоджений або повністю зруйнований українськими силами, починаючи з 22 серпня.

Фото: українські дрони уразили склад OZON під Саратовом("Радіо Свобода")

Фото: українські дрони уразили склад OZON під Саратовом("Радіо Свобода")

Загалом, починаючи з 18 липня, це вже 33-й випадок успішних ударів по великих логістичних комплексах на території РФ, включаючи склади Wildberries та інших російських компаній.