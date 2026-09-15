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Таганрог атаковали ракеты: поврежден склад OZON, под ударом мог быть авиазавод

06:53 15.09.2026 Вт
2 мин
После удара на складе возникло три очага пожара
aimg Юлия Маловичко
Фото: на местах прилета работает российская МЧС (Getty Images)

Таганрог массированно атаковали ракеты в ночь на 15 сентября. Под обстрел попали, в частности, склад OZON и склады сельхозпредприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Удар по Таганрогу подтвержден официально губернатором Ростовской области РФ Юрием Слюсарем, который в своем Telegram сообщил о ракетной атаке и ее последствиях.

По его словам, после удара возникло несколько очагов пожара, на месте работают экстренные службы.

Кроме этого, предварительно ракеты попали по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты.

OSINT-ы написали, что именно во время удара ракет на предприятии находились на ремонте военные самолеты РФ.

Почему именно OZON

Удары по логистическим центрам OZON в России наносят ущерб не только конкретной компании, но и российской экономике в целом.

OZON - один из крупнейших маркетплейсов РФ, поэтому повреждение его складов нарушает цепи поставки, приводит к уничтожению товаров и заставляет компанию тратить дополнительные средства на восстановление и перенос логистики.

Отдельно удары по логистической инфраструктуре повышают затраты бизнеса: компаниям приходится страховать и защищать склады, перестраивать маршруты, переносить мощности и компенсировать уничтоженные товары.

Это делает торговлю более дорогой и создает дополнительное давление на российский бизнес.

Напомним, недавно логистический центр российского маркетплейса OZON вблизи Саратова полностью сгорел в результате украинского удара.

Отметим, OZON скрыл адреса своих складов в России из открытого справочника. Это произошло не менее чем за 20 дней до первых ударов.

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