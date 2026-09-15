ua en ru
Вт, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Таганрог атакували ракети: пошкоджено склад OZON, під ударом міг бути авіазавод

06:53 15.09.2026 Вт
2 хв
Після удару на складі виникло три осередки пожежі
aimg Юлія Маловічко
Таганрог атакували ракети: пошкоджено склад OZON, під ударом міг бути авіазавод Фото: на місцях прильоту працює російська МНС (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Таганрог масовано атакували ракети в ніч на 15 вересня. Під обстріл потрапили, зокрема, склад OZON тв склади сільгосппідприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Удар по Таганрогу підтверджений офіційно губернатором Ростовської області РФ Юрієм Слюсарем, який в своєму Telegram сповістив про ракетну атаку та її наслідки.

За його словами, після удари виникло кілька осередків пожежі, на місці працюють екстренні служби.

Окрім цього, попередньо, ракети влучили по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки.

OSINT-и написали, що саме під час удару ракет на підприємстві перебували на ремонті військові літаки РФ.

Чому саме OZON

Удари по логістичних центрах OZON у Росії завдають шкоди не лише конкретній компанії, а й російській економіці загалом.

OZON - один із найбільших маркетплейсів РФ, тому пошкодження його складів порушує ланцюги постачання, призводить до знищення товарів і змушує компанію витрачати додаткові кошти на відновлення та перенесення логістики.

Окремо удари по логістичній інфраструктурі підвищують витрати бізнесу: компаніям доводиться страхувати й захищати склади, перебудовувати маршрути, переносити потужності та компенсувати знищені товари.

Це робить торгівлю дорожчою і створює додатковий тиск на російський бізнес.

Нагадаємо, нещодавно логістичний центр російського маркетплейсу OZON поблизу Саратова повністю згорів унаслідок українського удару.

Зазначимо, OZON приховав адреси своїх складів у Росії з відкритого довідника. Це сталося щонайменше за 20 днів до перших ударів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Ракетна атака
Новини
У Києві пролунали гучні вибухи, дрони влучили в АЗС та склади
У Києві пролунали гучні вибухи, дрони влучили в АЗС та склади
Аналітика
Демарш генпрокурора. Чому Кравченко атакував НАБУ і як у Зеленського реагують на скандал
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Демарш генпрокурора. Чому Кравченко атакував НАБУ і як у Зеленського реагують на скандал