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Тафгаї з Канади перевернули ворота, хуліган "Ойлерз" кинув опонента на лід: бійки вечора НХЛ

Торонто, Четвер 12 жовтня 2023 12:49
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Тафгаї з Канади перевернули ворота, хуліган "Ойлерз" кинув опонента на лід: бійки вечора НХЛ Фото: Арбер Джекай (ліворуч) набрав 17 хвилин штрафу (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Другий ігровий день регулярного чемпіонату сезону 2023/24 Національної хокейної ліги не минув без сутичок у Торонто та Ванкувері, де перші домашні матчі зіграли "Мейпл Ліфс" і "Кенакс" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У провінції Онтаріо "Торонто" приймав гостей з "Монреаля". Довго чекати підтвердження принциповості протистояння не довелося. Господар Раян Рівз і оборонець "Канадієнс" Арбер Джекай влаштували бійку в середині першого періоду.

Перший біля борту жорстко в'їхав у молодого оборонця "Монреаля" Кейдена Гуле. Джекай вирішив заступитися за партнера по команді. Він витримав удар суперника, кілька разів вдарив у відповідь правою, а потім повалив опонента на гостьові ворота. Забіяки отримали по 5 хвилин штрафу за бійку, а Джекай ще 2+10 за підбурювання.

Натомість у Британській Колумбії старт сезону відзначили оборонець "Едмонтона" Венсан Деарне та форвард "Ванкувера" Дакота Джошуа. Конфлікт виник ще біля воріт "Ойлерз", а скинули краги хокеїсти в центрі майданчика. Джошуа спершу мав перевагу над опонентом.

Деарне навіть присів на коліно та отримав розсічення, але зумів перехопити ініціативу в бійці. Він збив із голови нападника шолом, схопив того за джерсі, а потім прийомом із боротьби кинув американця на лід. Дует хуліганів отримав по 5 хвилин штрафу. Джошуа зміг отямитися і навіть оформив знущальну останню шайбу в розгромі "Едмонтона" (8:1).

До слова, раніше склали рейтинг найоплачуваніших гравців НХЛ із Овєчкіним на чолі.

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