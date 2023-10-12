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Тафгаи из Канады перевернули ворота, хулиган "Ойлерз" бросил оппонента на лед: драки вечера НХЛ

Торонто, Четверг 12 октября 2023 12:49
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Тафгаи из Канады перевернули ворота, хулиган "Ойлерз" бросил оппонента на лед: драки вечера НХЛ Фото: Арбер Джекай (слева) набрал 17 минут штрафа (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Второй игровой день регулярного чемпионата сезона 2023/24 Национальной хоккейной лиги не прошел без стычек в Торонто и Ванкувере, где первые домашние матчи сыграли "Мейпл Лифс" и "Кэнакс" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

В провинции Онтарио "Торонто" принимал гостей из "Монреаля". Долго ждать подтверждения принципиальности противостояния не пришлось. Хозяин Райан Ривз и защитник "Канадиенс" Арбер Джекай устроили драку в середине первого периода.

Первый у борта жестко въехал в молодого защитника "Монреаля" Кейдена Гуле. Джекай решил вступиться за партнера по команде. Он выдержал удар соперника, несколько раз ударил в ответ правой, а затем повалил оппонента на гостевые ворота. Драчуны получили по 5 минут штрафа за драку, а Джекай еще 2+10 за подстрекательство.

В свою очередь в Британской Колумбии старт сезона отметили защитник "Эдмонтона" Венсан Деарне и форвард "Ванкувера" Дакота Джошуа. Конфликт возник еще у ворот "Ойлерз", а сбросили краги хоккеисты в центре площадки. Джошуа сначала имел преимущество над оппонентом.

Деарне даже присел на колено и получил рассечение, но сумел перехватить инициативу в драке. Он сбил с головы нападающего шлем, схватил того за джерси, а затем борцовским приемом бросил американца на лед. Дуэт хулиганов получил по 5 минут штрафа. Джошуа смог прийти в себя и даже оформил издевательскую последнюю шайбу в разгроме "Эдмонтона" (8:1).

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НХЛ с Овечкиным во главе.

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