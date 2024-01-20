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Тафгай "Мінні" нокаутував опонента, вінгер врятував реноме "Флориди": бійки вечора НХЛ

Фото: Маркус Фоліньйо та Джона Гаджовіч сильнішого не виявили (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Відразу дві сутички спалахнули в протистоянні "Флориди Пантерз" і "Міннесоти Вайлд" у регулярній першості Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

 

Хокеїсти обох команд вирішили грати жорстко з перших хвилин. Тож довго чекати на бій навкулачки не довелося. Першими помахати руками вирішили нападник "Вайлд" Брендон Дюхейм і вінгер "Пантерз" Вільям Локвуд.

Суперники зчепилися після падіння першого в ігровому епізоді за воротами. Спершу забіяки обмінялися не вельми точними ударами, але поступово Дюхейм захопив ініціативу. Локвуд пропустив 6 ударів у голову поспіль і впав на лід. Покинути майданчик він зміг із допомогою лікарів.

 

 

За кілька хвилин у центральній зоні щось не поділили нападник "Флориди" Джона Гаджовіч і вінгер "Міннесоти" Маркус Фоліньйо. Останній вирішив поквитатися за попередній момент, коли отримав двохвилинний штраф і скинув краги відразу після повернення з лави штрафників.

Господар льоду виявився готовим до такого розвитку подій. Він спарингував із знаним хуліганом Фоліньйо фактично на рівних. Так, кілька випадів опонента пропустив, але й сам не схибив. Зрештою, бійку зупинили рефері та виписали обом по 5 хвилин штрафу.

До слова, оглядачі НХЛ зробили склад "Міннесоти" зіркою ігрового дня регулярки.

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