Тафгай "Минни" нокаутировал оппонента, вингер спас реноме "Флориды": драки вечера НХЛ

Хоккеисты обеих команд решили играть жестко с первых минут. Так что долго ждать боя на кулаках не пришлось. Первыми помахать руками решили нападающий "Уайлд" Брэндон Дюхейм и вингер "Пантерз" Уильям Локвуд.

Соперники сцепились после падения первого в игровом эпизоде за воротами. Сначала драчуны обменялись не очень точными ударами, но постепенно Дюхейм захватил инициативу. Локвуд пропустил 6 ударов в голову и упал на лед. Покинуть площадку он смог с помощью врачей.

Через несколько минут в центральной зоне что-то не поделили нападающий "Флориды" Джона Гаджович и вингер "Миннесоты" Маркус Фолиньо. Последний решил расплатиться за предыдущий момент, когда получил двухминутный штраф и сбросил краги сразу после возвращения со скамьи штрафчиков.

Хозяин льда оказался готов к такому развитию событий. Он спарринговал с известным хулиганом Фолиньо фактически на равных. Да, несколько выпадов оппонента пропустил, но и сам не оплошал. В конце концов, драку остановили рефери и выписали обоим по 5 минут штрафа.