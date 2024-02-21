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Тафгай "Міннесоти" нокаутував двох, форвард "Вінніпега" відімстив іншому: бійки вечора НХЛ

Вінніпег, Середа 21 лютого 2024 12:54
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Тафгай "Міннесоти" нокаутував двох, форвард "Вінніпега" відімстив іншому: бійки вечора НХЛ Фото: Знаний хуліган "Вайлд" Джейкоб Міддлтон (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Матч регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між "Вінніпег Джетс" і "Міннесотою Вайлд" запам'ятався двома сутичками на льоду арени "Канада Лайф Центр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Перша бійка спалахнула під завісу стартового періоду, коли гості провінції Манітоба вже "горіли" 0:2. Оборонець "Вайлд" Джейкоб Міддлтон вирішив зірвати злість на супернику – центрфорварді "Джетс" Марку Шайфлі, якого відправив у борт за воротами "Міннесоти".

Тафгай гостей попросив вибачення в опонента, але отримав виклик оборонця "Вінніпега" Логана Стенлі. Той активно розпочав поєдинок, схопив суперника за комірець та кілька разів спробував влучити правою. Проте, Міддлтон витримав натиск і ефектно контратакував, відправивши Стенлі на лід.

За двох скривджених одноклубників у фінальному періоді вирішив відплатити форвард "Джетс" Владіслав Намєстніков. Щоправда, обрав собі простішого опонента – колегу за амплуа Джейка Луккіні. Ігровий епізод перетворився в бійку.

Росіянин швидко скинув шолом форварда "Міннесоти" та кілька разів влучив правою. Луккіні вирішив "клінчувати" суперника, але пропустив ще кілька ударів. Зрештою, забіяк зупинили рефері та виписали обом по 5 хвилин штрафу.

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