ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тафгай "Миннесоты" нокаутировал двоих, форвард "Виннипега" отомстил другому: драки вечера НХЛ

Виннипег, Среда 21 февраля 2024 12:54
UA EN RU
Тафгай "Миннесоты" нокаутировал двоих, форвард "Виннипега" отомстил другому: драки вечера НХЛ Фото: Известный хулиган "Уайлд" Джейкоб Миддлтон (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Виннипег Джетс" и "Миннесотой Уайлд" запомнился двумя схватками на льду арены "Канада Лайф Центр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Первая потасовка вспыхнула под занавес стартового периода, когда гости провинции Манитоба уже "горели" 0:2. Защитник "Уайлд" Джейкоб Миддлтон решил сорвать злость на сопернике – центрфорварде "Джетс" Марка Шайфли, которого отправил в борт за воротами "Миннесоты".

Тафгай гостей извинился перед оппонентом, но получил вызов защитника "Виннипега" Логана Стэнли. Тот активно начал поединок, схватил соперника за воротник и несколько раз попытался попасть правой. Тем не менее, Миддлтон выдержал напор и эффектно контратаковал, отправив Стэнли на лед.

За двух обиженных одноклубников в финальном периоде решил отплатить форвард "Джетс" Владислав Наместников. Правда, выбрал себе более простого оппонента – коллегу по амплуа Джейка Луккини. Игровой эпизод превратился в драку.

Россиянин быстро сбросил шлем форварда "Миннесоты" и несколько раз попал правой. Луккини решил "клинчевать" соперника, но пропустил еще несколько ударов. В конце концов, драчунов остановили рефери и выписали обоим по 5 минут штрафа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"