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Ветерани пошарпалися в Бостоні, захисник "Оттави" кинув опонента на лід: бійки вечора НХЛ

Бостон, Вівторок 20 лютого 2024 13:22
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Ветерани пошарпалися в Бостоні, захисник "Оттави" кинув опонента на лід: бійки вечора НХЛ Фото: Бред Маршан вирішив з'ясувати взаємини з Джоелем Хенлі (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Шанувальники сутичок на льодових майданчиках отримали задоволення від епізодів ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги в штаті Массачусетс і Тампі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

Під завісу першого періоду протистояння "Брюїнз" і "Далласа" краги скинули нападник господарів Бред Маршан і оборонець "Старз" Джоел Хенлі. Мотивом до бійки стала брудний стиль останнього.

Маршан спершу відштовхнув суперника, а потім схопив за шию і спробував "прописати" кулаками. 35-річний капітан "Бостона" та на три роки молодший Хенлі відразу ж опинилися в клінчі. Проте, згодом господар льоду напівборцівським прийомом таки відправив оборонця "Далласа" додолу.

Натомість у штаті Флорида сутичка виникла в другому періоді. Оборонець "Оттави" Джейкоб Бернар-Докер і форвард "Тампи-Бей" Майкл Іссімонт зчепилися біля воріт "Сенаторз".

Опоненти обмінялися ударами, але обом забіякам бракувало акцентованості. Коли ж здавалося, що Іссімонт перебрав ініціативу, то Бернар-Докер контратакував. Він вхопив американця за барки та відправив господаря арени на рідний лід. Обом виписали по 5 хвилин штрафу.

До слова, шведський форвард "Міннесотти" Ерікссон Ек очолив хіт-парад зірок із шістьма пунктами проти "Ванкувера".

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