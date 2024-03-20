Тафгай "Філи" відправив гостя на лід, хуліган "Едмонтона" вліз у "зарубу": бійки вечора НХЛ

У першому періоді протистояння "Філадельфії" та "Торонто" зійшлися на кулаках нападник господарів Ніколя Делор'є та вінгер гостей з Канади Раян Рівз. Останній після недовгої підготовки активніше розпочав спаринг.

Делор'є поступово зупинив випади опонента. Потім – перейшов у контратаку та кількома ударами правою відправив Рівза на лід. Рефері нагородили обох забіяк традиційними п'ятихвилинними штрафами.

Натомість в Нью-Йорку бійка спалахнулася під завісу зустрічі, коли "Айлендерс" безнадійно поступалися "Кароліні" (1:4). Ветеран "острів'ян" Метт Мартін вирішив зігнати злість на супернику, атакувавши того біля борта.

За одноклубника вирішив заступитися нападник "Гаррікейнз" Брендан Лем'є. Опоненти виявилися рівними за можливостями, тож ніхто з них так і не зміг завдати акцентованого удару. Зрештою, в результаті шарпанини опинилися і Мартін, і Лем'є.

А от в Едмонтоні сутичку вирішили не відкладати на потім. Краги в дебюті скинули знані хулігани – центрфорвард "Ойлерз" Сем Каррік і вінгер "Монреаля" Майкл Пеццетта.

Вони надавали один одному добрячих стусанів. Переконливішим виглядав Каррік, який у розпал бою ефектно скинув шолом із голови опонента. Згодом ще кілька випадами правою відправив Пеццетту на лід. Обом виписали по 5 хвилин штрафу.