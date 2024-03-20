Тафгай "Филы" отправил гостя на лед, хулиган "Эдмонтона" влез в "зарубу": драки вечера НХЛ

Любители стычек на ледовых аренах Национальной хоккейной лиги получили удовольствие от событий в Пенсильвании, "Большом яблоке" и канадской провинции Альберта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.
В первом периоде противостояния "Филадельфии" и "Торонто" сошлись на кулаках нападающий хозяев Николя Делорье и вингер гостей из Канады Райан Ривз. Последний после недолгой подготовки активнее приступил к спаррингу.
Делорье постепенно остановило выпады оппонента. Затем – перешел в контратаку и несколькими ударами правой отправил Ривза на лед. Рефери наградили обоих драчунов традиционными пятиминутными штрафами.
В Нью-Йорке же драка вспыхнула под занавес встречи, когда "Айлендерс" безнадежно уступали "Каролине" (1:4). Ветеран "островитян" Мэтт Мартин решил согнать злобу на сопернике, атаковав того у борта.
За одноклубника решил вступиться нападающий "Харрикейнз" Брендан Лемье. Оппоненты оказались равными по возможностям, поэтому никто из них так и не смог нанести акцентированный удар. В конце концов, в результате толкотни оказались и Мартин, и Лемье.
А вот в Эдмонтоне схватку решили не откладывать на потом. Краги в дебюте сбросили известные хулиганы – центрфорвард "Ойлерз" Сэм Каррик и вингер "Монреаля" Майкл Пеццетта.
Они надавали друг другу хороших тумаков. Более убедительным выглядел Каррик, который в пылу боя эффектно сбросил шлем с головы оппонента. Впоследствии еще несколькими выпадами правой отправил Пеццетту на лед. Обоим выписали по 5 минут штрафа.
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