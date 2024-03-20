Тафгай "Филы" отправил гостя на лед, хулиган "Эдмонтона" влез в "зарубу": драки вечера НХЛ

В первом периоде противостояния "Филадельфии" и "Торонто" сошлись на кулаках нападающий хозяев Николя Делорье и вингер гостей из Канады Райан Ривз. Последний после недолгой подготовки активнее приступил к спаррингу.

Делорье постепенно остановило выпады оппонента. Затем – перешел в контратаку и несколькими ударами правой отправил Ривза на лед. Рефери наградили обоих драчунов традиционными пятиминутными штрафами.

В Нью-Йорке же драка вспыхнула под занавес встречи, когда "Айлендерс" безнадежно уступали "Каролине" (1:4). Ветеран "островитян" Мэтт Мартин решил согнать злобу на сопернике, атаковав того у борта.

За одноклубника решил вступиться нападающий "Харрикейнз" Брендан Лемье. Оппоненты оказались равными по возможностям, поэтому никто из них так и не смог нанести акцентированный удар. В конце концов, в результате толкотни оказались и Мартин, и Лемье.

А вот в Эдмонтоне схватку решили не откладывать на потом. Краги в дебюте сбросили известные хулиганы – центрфорвард "Ойлерз" Сэм Каррик и вингер "Монреаля" Майкл Пеццетта.

Они надавали друг другу хороших тумаков. Более убедительным выглядел Каррик, который в пылу боя эффектно сбросил шлем с головы оппонента. Впоследствии еще несколькими выпадами правой отправил Пеццетту на лед. Обоим выписали по 5 минут штрафа.