В Україні розпочали випуск перехоплювача реактивних "Шахедів"

Зазначається, що наразі Octopus-100 можна замовити та отримати у пришвидшені терміни, не очікуючи виготовлення, адже компанія має складські запаси цього виробу. Наявність логістичної експертизи дозволила вибудувати надійні ланцюги постачання комплектуючих.

Наразі продукт можна придбати як через сайт компанії, так і через Brave1 Market. Ціна одного виробу - 117 тисяч гривень, а ціна комплекту із 10 дронами та всім необхідним обладнанням для роботи - 1 574 000 гривень.

"Наразі партія перехоплювачів Octopus-100 відтестована нашою командою та передана військовим підрозділам на бойове застосування. Завдяки наявному досвіду розробки та виробництва БпЛА, нам вдалося підвищити швидкість цього перехоплювача більш ніж на 20%" , - зазначив СЕО TAF Industries Володимир Зіновський.

Інженери TAF Industries також вдосконалили аеродинаміку цього виробу, завдяки комплексному рішенню – заміні батареї, моторів, покращенню конструкції пропелерів.

Octopus-100 призначений для знищення реактивних "Шахедів" та інших повітряних цілей на високих швидкостях, зокрема, в темний час доби. Цей дрон може працювати в умовах дії РЕБ.

У компанії додають, що аби навчитися літати на Octopus-100, досвідченому пілоту потрібно кілька днів, новачку ж необхідно спочатку засвоїти основи керування FPV-дронами. Утім, щоб працювати з такими дронами-перехоплювачами у складі мобільно-вогневої групита взаємодіяти з фахівцями із детекції, потрібно близько місяця.