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В Украине начали выпуск перехватчика реактивных "Шахедов"

14:00 24.06.2026 Ср
2 мин
Как выглядит новый дрон-перехватчик?
aimg Константин Широкун
Фото: TAF Industries начала выпуск перехватчика реактивных "Шахедов" (x.com/DefenceU)

Украинская компания TAF Industries начала серийное производство дрона-перехватчика Octopus-100 против реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что Octopus-100 можно заказать и получить в ускоренные сроки, не ожидая изготовления, ведь компания имеет складские запасы этого изделия. Наличие логистической экспертизы позволило выстроить надежные цепи поставок комплектующих.

Пока продукт можно приобрести как через сайт компании, так и через Brave1 Market. Цена одного изделия – 117 тысяч гривен, а цена комплекта с 10 дронами и всем необходимым оборудованием для работы – 1 574 000 гривен.

"Сейчас партия перехватчиков Octopus-100 оттестована нашей командой и передана военным подразделениям на боевое применение. Благодаря имеющемуся опыту разработки и производства БпЛА нам удалось повысить скорость этого перехватчика более чем на 20%", - отметил СЕО TAF Industries Владимир Зиновский.

Инженеры TAF Industries также усовершенствовали аэродинамику этого изделия благодаря комплексному решению – замене батареи, моторов, улучшению конструкции пропеллеров.

Octopus-100 предназначен для уничтожения реактивных Шахедов и других воздушных целей на высоких скоростях, в частности, в темное время суток. Этот дрон может работать в условиях действия РЭБ.

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В компании добавляют, чтобы научиться летать на Octopus-100, опытному пилоту нужно несколько дней, новичку же необходимо сначала усвоить основы управления FPV-дронами. Впрочем, чтобы работать с такими дронами-перехватчиками в составе мобильно-огневой группы и взаимодействовать со специалистами по детекции, нужно около месяца.

Ранее сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Ракету поднимают в небо на специальных шарах, а пуски проходят на большой высоте: в диапазоне от 12 до 18 километров. Специальные сервоприводы отвечают за точность активации. Они содержат стабильную траекторию полета. Система работает надежно при любых условиях сброса.

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