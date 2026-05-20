Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Європа готується воювати без США: The Economist дізнався таємний "план Б"

19:30 20.05.2026 Ср
3 хв
Трамп вже двічі за місяць скасував розгортання військ у Європі. Що далі?
aimg Валерія Абабіна
Фото: як Європа готується воювати без США (Getty Images)

Кілька країн НАТО таємно розробляють військові плани на випадок, якщо США вийдуть з альянсу або заблокують колективну оборону. Про це свідчать інтерв'ю зі старшими офіцерами кількох країн.

РБК-Україна коротко переказує статтю The Economist про те, як Європа збирається захищати себе без допомоги США.

Поштовхом стала погроза президента США Дональда Трампа у січні анексувати Гренландію - автономну територію у складі Данського королівства. "Криза в Гренландії стала сигналом тривоги. Ми зрозуміли, що нам потрібен план Б", - заявив шведський чиновник оборони.

Що вже сталося

На початку травня 4000 військовослужбовців танкової бригади "Блек Джек" готувалися до розгортання в Польщі для захисту НАТО від російської загрози. Менш ніж за два тижні розгортання було скасовано - вдруге за місяць.

Раніше Трамп оголосив про виведення 5000 військових з Німеччини та скасував розгортання підрозділу крилатих ракет, який мав заповнити важливу прогалину в обороні Європи.

Причина - гнів президента через відсутність європейської підтримки його війни в Ірані.

Як працює НАТО - і чому без США це складно

НАТО побудоване як симфонічний оркестр з одним диригентом - американським генералом, який керує мережею штабів з тисячами співробітників.

"Лідерство США - це клей, який скріплює альянс. Без них ми, ймовірно, побачили б фрагментацію", - каже Луїс Сімон з Вільного університету Брюсселя.

Жоден з опитаних чиновників не захотів говорити офіційно - побоюючись прискорити вихід Америки. Генсек НАТО Марк Рютте "буквально заборонив говорити про це, оскільки вважає, що це може підлити масла у вогонь", каже один інсайдер The Economist.

Хто може замінити США

Ядром альтернативної структури, принаймні на півночі, стане коаліція країн Балтії, Скандинавії та Польщі. Близько третини членів НАТО "воюватимуть з першого дня" незалежно від статті 5, вважає Едвард Арнольд з лондонського аналітичного центру "RUSI".

"Ніхто не чекатиме, поки португальці з'являться в Північноатлантичній раді для дебатів", - каже він.

Найбільш реальною альтернативою вважаються Об'єднані експедиційні сили під керівництвом Великої Британії - JEF, коаліція десяти переважно балтійських та скандинавських країн зі штаб-квартирою поблизу Лондона.

На відміну від НАТО, JEF "можуть реагувати на ситуації без консенсусу" - і вже мають власні захищені мережі зв'язку та ядерне прикриття завдяки Великій Британії.

Проте у JEF є слабкі місця: відсутні Франція, Німеччина та Польща,а сама Британія, за словами одного з чиновників, "страждає від синдрому Абатства Даунтон - продовжує вдавати, але не має на це коштів".

Нагадаємо, раніше Пентагон скоротив кількість бойових бригадних груп у Європі з чотирьох до трьох - повернувшись до рівня 2021 року. Рішення подається як частина порядку денного "Америка понад усе" і покликане змусити союзників по НАТО брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

