UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Таємний додаток Rushmore: у коді iOS 27.1 знайшли приховані режими iPhone Duo

17:33 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Ольга Завада
iPhone Duo замінить дисплей розумного дому (фото: pdfu в X)

До старту передзамовлень iPhone Duo залишилося трохи більше 2 тижнів - вони розпочнуться 16 жовтня. Оглядачі вже знайшли у коді iOS 27.1 приховані можливості StandBy для складаного гаджета, про які Apple не розповіла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.

Головним осередком нових циферблатів у системі має стати новий застосунок із робочою назвою Rushmore.

Хоча сам застосунок наразі відсутній у симуляторі iOS 27.1, його текстові файли та системний код розкрили існування одразу п'яти неанонсованих режимів.

Here’s a deep dive into StandBy mode on iPhone Duo.

Rushmore, the app meant to host the redesigned faces, is missing from the iOS 27.1 simulator.

But its localization strings reveal unreported faces, and I got some new faces running in the current renderer.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
AppleiPhoneГаджетиСмартфони