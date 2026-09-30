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Тайное приложение Rushmore: в коде iOS 27.1 нашли скрытые режимы iPhone Duo

17:33 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Ольга Завада
iPhone Duo заменит дисплей умного дома (фото: pdfu в X)

До старта предзаказов iPhone Duo осталось чуть больше 2 недель - они начнутся 16 октября. Обозреватели уже обнаружили в коде iOS 27.1 скрытые возможности StandBy для складного гаджета, о которых Apple не рассказала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.

Главным центром новых циферблатов в системе должно стать новое приложение с рабочим названием Rushmore.

Хотя само приложение отсутствует в симуляторе iOS 27.1, его текстовые файлы и системный код раскрыли существование сразу пяти неанонсированных режимов.

Here’s a deep dive into StandBy mode on iPhone Duo.

Rushmore, the app meant to host the redesigned faces, is missing from the iOS 27.1 simulator.

But its localization strings reveal unreported faces, and I got some new faces running in the current renderer.

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