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Вчені шукають мову, якої може не існувати: у чому загадка Фестського диска

08:11 29.08.2026 Сб
2 хв
Загадковий артефакт із Криту може виявитися не звичайним письмом
aimg Ольга Завада
Вчені шукають мову, якої може не існувати: у чому загадка Фестського диска Науковці відкидають класичні версії перекладу (фото: Wikimedia Commons)
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Фестський диск, знайдений у 1908 році на Криті, понад століття залишається однією з найбільших загадок світової археології. Вчені пропонують відмовитися від спроб знайти у ньому звичайний алфавіт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у ResearchGate.

Чому диск не є звичайним письмом?

На відміну від адміністративних табличок Лінійного письма А, знайдених у палацах мінойської цивілізації, Фестський диск має зовсім іншу природу та логіку створення.

Що бачать вчені?

Відсутність облікового контексту. Його знайшли не в архіві чи робочому кабінеті писарів, а в нижньому напівпідвальному приміщенні, де зазвичай зберігалися культові предмети.

Унікальна техніка. Усі 45 типів символів не надряпані стилусом, а витампувані на вологій глині за допомогою спеціальних печаток. Це забезпечувало чіткість і стабільність знаків, а не швидкість запису.

Спіральна форма. Запис розгортається від краю до центру - це змушує взаємодіяти з предметом фізично - повертати його в руках і повільно слідувати за рухом символів.

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Спростування версії про підробку

Через відсутність аналогів когорта науковців вважала диск містифікацією ХХ століття. Проте детальний аналіз свідчить про його автентичність.

Склад глини повністю відповідає місцевим критським джерелам, а технологія випалу характерна для Бронзової доби. Створення десятків деталізованих печаток для фальсифікації без чіткої вигоди чи зрозумілого тексту не має практичного сенсу.

Окрім того, артефакт повністю відповідає мінойській традиції "виведення з ужитку": ритуальні речі після завершення їхньої ролі часто ховали, захоронювали або залишали у закритих святилищах.

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Ритуальний сценарій та символіка

Символи на диску (люди, рослини, зброя, птахи) виконували роль мнемонічних підказок. Вони не передавали звуки мови, а вказували на послідовність дій, ролі учасників або рефрени під час священних піснеспівів.

Спіральна форма артефакту перегукується зі зміїною символікою, яка була центральною у хтонічних культах мінойського Криту.

Форма диска нагадує портативний лабіринт, де рух від периферії до центру символізує занурення у ритуал і трансформацію.

Науковці наголошують: після занепаду мінойської цивілізації та втрати ритуальної практики диск втратив своє значення, перетворившись на артефакт минулого.

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