"Таємниця білого диму": як обиратимуть нового Папу Римського

Сьогодні, 7 травня у Ватикані розпочнеться конклав. Це спеціальне зібрання кардиналів Римо-католицької церкви, які мають обрати нового Папу Римського, який стане наступником померлого Франциска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Цьогоріч Папу Римського обиратимуть 133 кардинали, які з'їхалися у Ватикан з усього світу. Серед них: понад 50 кардиналів є європейцями, переважно з Італії. Десять - зі США, 23 - з Азії, 21 - з Центральної та Південної Америки та 18 - з Африки.
Вони не лише обирають нового Папу, але й самі можуть бути кандидатами. За правилами, право голосу мають лише ті кардинали, яким менше ніж 80 років.
Перед початком конклаву вони складають присягу про дотримання таїнства церемонії.
Спочатку кардинали збираються в соборі Святого Петра на месу Missa Pro Eligendo Romano Pontifice. Потім вони зачиняються у Сикстинській капелі, де й відбуватиметься конклав. З моменту команди extra omnes ("усі геть") вони залишаються в ізоляції до завершення виборів.
Під час конклаву кардиналам заборонено читати газети, користуватися телефонами та інтернетом, а також спілкуватися із зовнішнім світом.
У перший день відбувається одне голосування. У наступні дні - чотири рази на день - два до обіду та два після. Щоб стати Папою, кандидат повинен набрати 2/3 голосів. Якщо цього не відбувається після кількох етапів, далі обирають одного з двох кандидатів простою більшістю.
Голосують кардинали за столами, на яких лежать тільки ручки та бланки зі словами Eligo in summum pontificem ("Я обираю верховним понтифіком"). Потім бюлетені складають навпіл та поміщають в бронзову урну.
Про обрання нового Папи світ дізнається з димаря, який напередодні був встановлений на даху Сикстинської капели. Традиційно до багаття додається спеціальна суміш, яка фарбує дим у відповідний колір: чорний, якщо Папу не обрано, та білий - якщо обрано.
Вибори можуть тривати від декількох годин до тижнів. Найдовший конклав в історії відбувся в 13 столітті та тривав два роки і дев'ять місяців. З початку XX століття більшість конклавів тривали два-три дні.
Після перемоги обраного кардинала запитують, чи погоджується він стати новим понтифіком. У разі ствердної відповіді він має обирати собі ім'я для понтифікату. А кардинали присягають на вірність новому Папі.
Потім він іде в так звану Кімнату сліз, де змінює одяг (про всяк випадок готують комплекти трьох розмірів) з червоного "кардинальского" на біле вбрання Папи Римського. Тоді новообраний понтифік вперше з’являється перед вірянами на площі Святого Петра.
21 квітня 2025 року стало відомо, що Папа Франциск - понтифік, який очолював Католицьку церкву з 2013 року - помер. Йому було 88 років. За інформацією пресслужби Ватикану причиною смерті став інсульт, а до цього він страждав від двосторонньої пневмонії.
Раніше ми розповідали про останній шлях Папи Франциска - як у Ватикані з понтифіком прощались тисячі вірян.
Папа Римський Франциск (справжнє ім'я Хорхе Маріо Бергольйо) був обраний 266-м Папою Римським 13 березня 2013 року. Він став першим понтифіком із Латинської Америки.
Політика Папи Франциска була спрямована на допомогу бідним, захист мігрантів і боротьбу з корупцією. Зокрема, уперше в історії було проведено аудит діяльності Ватикану. Понтифік підтримав реформу з боротьби з корупцією і розпорядився оприлюднити річний звіт про фінансові операції Банку Ватикану.
Також Папа Римський запустив сайт і застосунок Click to pray, який дає змогу молитися в будь-який час і в будь-якому місці. А у 2015 році він видав енцикліку Laudato si’, присвячену екологічним проблемам і боротьбі зі змінами клімату.
Після початку повномасштабної війни Папа Франциск емоційно звернувся до світу зі словами: "В ім’я Бога я прошу вас: зупиніть різанину". Він публічно засудив вбивства мирного населення, підкреслюючи, що це насильство не має жодного стратегічного сенсу.
У січні минулого року Франциск уперше прямо засудив дії РФ. Він нагадав про "майже дворічну широкомасштабну війну, яку Росія веде проти України, що призвела до великої кількості жертв і масових руйнувань".
А з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення (у лютому 2025 року) Папа Франциск назвав цю дату "болючою і ганебною річницею для всього людства" та висловив солідарність з українським народом.
Останньою із його заяв про російсько-українську війну була зроблена на Великдень 20 квітня 2025 року. Понтифік сказав лише фразу: "Браття і сестри, з Великоднем!". Решту його благословення зачитав один із помічників. В ній прозвучали слова про Україну "спустошену війною".
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