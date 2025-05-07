"Таємниця білого диму": як обиратимуть нового Папу Римського

Хто бере участь у виборах

Цьогоріч Папу Римського обиратимуть 133 кардинали, які з'їхалися у Ватикан з усього світу. Серед них: понад 50 кардиналів є європейцями, переважно з Італії. Десять - зі США, 23 - з Азії, 21 - з Центральної та Південної Америки та 18 - з Африки.

Вони не лише обирають нового Папу, але й самі можуть бути кандидатами. За правилами, право голосу мають лише ті кардинали, яким менше ніж 80 років.

Перед початком конклаву вони складають присягу про дотримання таїнства церемонії.

Як проходять вибори Папи Римського

Спочатку кардинали збираються в соборі Святого Петра на месу Missa Pro Eligendo Romano Pontifice. Потім вони зачиняються у Сикстинській капелі, де й відбуватиметься конклав. З моменту команди extra omnes ("усі геть") вони залишаються в ізоляції до завершення виборів.

Під час конклаву кардиналам заборонено читати газети, користуватися телефонами та інтернетом, а також спілкуватися із зовнішнім світом.

У перший день відбувається одне голосування. У наступні дні - чотири рази на день - два до обіду та два після. Щоб стати Папою, кандидат повинен набрати 2/3 голосів. Якщо цього не відбувається після кількох етапів, далі обирають одного з двох кандидатів простою більшістю.

Як кардинали голосують і як світ дізнається, що Папу обрали

Голосують кардинали за столами, на яких лежать тільки ручки та бланки зі словами Eligo in summum pontificem ("Я обираю верховним понтифіком"). Потім бюлетені складають навпіл та поміщають в бронзову урну.

Про обрання нового Папи світ дізнається з димаря, який напередодні був встановлений на даху Сикстинської капели. Традиційно до багаття додається спеціальна суміш, яка фарбує дим у відповідний колір: чорний, якщо Папу не обрано, та білий - якщо обрано.

Як довго триватиме конклав

Вибори можуть тривати від декількох годин до тижнів. Найдовший конклав в історії відбувся в 13 столітті та тривав два роки і дев'ять місяців. З початку XX століття більшість конклавів тривали два-три дні.

Що далі

Після перемоги обраного кардинала запитують, чи погоджується він стати новим понтифіком. У разі ствердної відповіді він має обирати собі ім'я для понтифікату. А кардинали присягають на вірність новому Папі.

Потім він іде в так звану Кімнату сліз, де змінює одяг (про всяк випадок готують комплекти трьох розмірів) з червоного "кардинальского" на біле вбрання Папи Римського. Тоді новообраний понтифік вперше з’являється перед вірянами на площі Святого Петра.