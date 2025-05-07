"Тайна белого дыма": как будут выбирать нового Папу Римского

Кто участвует в выборах

В этом году Папу Римского будут выбирать 133 кардинала, которые съехались в Ватикан со всего мира. Среди них: более 50 кардиналов являются европейцами, преимущественно из Италии. Десять - из США, 23 - из Азии, 21 - из Центральной и Южной Америки и 18 - из Африки.

Они не только выбирают нового Папу, но и сами могут быть кандидатами. По правилам, право голоса имеют только те кардиналы, которым меньше 80 лет.

Перед началом конклава они приносят присягу о соблюдении таинства церемонии.

Как проходят выборы Папы Римского

Сначала кардиналы собираются в соборе Святого Петра на мессу Missa Pro Eligendo Romano Pontifice. Затем они закрываются в Сикстинской капелле, где и будет происходить конклав. С момента команды extra omnes ("все вон") они остаются в изоляции до завершения выборов.

Во время конклава кардиналам запрещено читать газеты, пользоваться телефонами и интернетом, а также общаться с внешним миром.

В первый день происходит одно голосование. В последующие дни - четыре раза в день - два до обеда и два после. Чтобы стать Папой, кандидат должен набрать 2/3 голосов. Если этого не происходит после нескольких этапов, далее выбирают одного из двух кандидатов простым большинством.

Как кардиналы голосуют и как мир узнает, что Папу выбрали

Голосуют кардиналы за столами, на которых лежат только ручки и бланки со словами Eligo in summum pontificem ("Я выбираю верховным понтификом"). Затем бюллетени складывают пополам и помещают в бронзовую урну.

Об избрании нового Папы мир узнает из дымохода, который накануне был установлен на крыше Сикстинской капеллы. Традиционно в костер добавляется специальная смесь, которая окрашивает дым в соответствующий цвет: черный, если Папа не избран, и белый - если избран.

Как долго продлится конклав

Выборы могут длиться от нескольких часов до недель. Самый длинный конклав в истории состоялся в 13 веке и длился два года и девять месяцев. С начала XX века большинство конклавов длились два-три дня.

Что дальше

После победы избранного кардинала спрашивают, согласен ли он стать новым понтификом. В случае утвердительного ответа он должен выбрать себе имя для понтификата. А кардиналы присягают на верность новому Папе.

Затем он идет в так называемую Комнату слез, где меняет одежду (на всякий случай готовят комплекты трех размеров) с красного "кардинальского" на белый наряд Папы Римского. Тогда новоизбранный понтифик впервые появляется перед верующими на площади Святого Петра.