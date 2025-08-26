Таємничі смуги в нічному небі, які всіх здивували: що це було насправді?

Що бачили у небі

В ніч на 26 серпня над Україною, а також над деякими країнами Європи, бачили дивний промінь світла, який залишав по собі світловий слід. Промінь був тоненьким, він рухався і здалека виглядав так, ніби щось злетіло прямо у повітря або впало - по чіткій лінії.

Видовище тривало всього декілька секунд, але воно встигло попасти на камери.

Що кажуть вчені

Астрономи пояснюють, що найімовірніше йдеться про запуск ракети, після якого відбувся викид замерзлого палива. У верхніх шарах атмосфери воно розсіює світло, створюючи видовищні світні сліди чи навіть спіралі. Подібні явища не раз фіксувалися після стартів ракет SpaceX Falcon 9, Ariane 6 та інших.

Фізик Браян Кокс у коментарі для The Times раніше підтверджував, що саме так утворюються знамениті "світлові спіралі", які спостерігали над Британією та Європою. Також британська метеослужба Met Office наголошує, що нічого надприродного, це лише наслідок запусків у космос.

Інші версії

Є й альтернативні пояснення. Частина астрономів допускає, що явище могло бути пов’язане з появою комети C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), яка зараз активно рухається нічним небом. Однак ця версія менш вірогідна.

Ще одна гіпотеза - атмосферне явище на кшталт "світлових стовпів", коли кристали льоду у повітрі відбивають світло й створюють вертикальні чи похилі смуги.

Хоча офіційних підтверджень від українських астрономів поки немає, більшість експертів схиляються до пояснення, що це був наслідок запуску ракети з викидом замерзлого палива. Та сама причина вже не раз створювала "зоряні шоу" над США та Європою.

Астроном Джонатан Макдавелл написав на своїй сторінці у мережі Х, що промінь має штучне походження. І його спричинив запуск китайської ракети-носія CZ-8A. Запуск ракети відбувся о 22:08 за Києвом і коли другий ступінь ракети скинув паливо з верхнього блоку - з'явився яскравий промінь у нічному небі.

Тож замість НЛО ми знову побачили космічні технології у дії - і нічого містичного тут немає, хоча видовищності від цього менше не стало.