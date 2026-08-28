Таємна зйомка під забороною: Meta радикально оновила захист розумних окулярів

Розумні окуляри від Meta дедалі частіше опиняються у центрі скандалів через користувачів, які використовують пристрій для прихованого фільмування та домагань у публічних місцях.

У відповідь на це розробники випускають уже друге за останні два місяці критичне оновлення системи. Компанія прагне діяти на випередження, щоб захистити перехожих і зберегти репутацію продукту на ринку.

Схема обходу захисту була досить простою та широко описувалася у злитих інтернет-інструкціях.

Оскільки камера пристрою не запускалася при початково заблокованому індикаторі, користувачі спочатку вмикали запис, а вже потім закривали світлодіод на корпусі.

Віцепрезидент Meta з доповненої реальності Алекс Хімел підтвердив у Threads, що розгортання виправлення вже розпочалося.

Технічні зміни та боротьба з порушеннями

Новий алгоритм моніторить стан світлодіодного індикатора в режимі реального часу.

Як саме?

Автоматичне вимкнення: якщо світловий сигнал закривають безпосередньо під час зйомки, камера негайно припиняє роботу.

Попередні заходи: у липні компанія почала віддалено блокувати камери на окулярах, якщо система виявляла фізичне пошкодження світлодіода.

Модерація контенту: Instagram додатково блокує акаунти авторів, які публікують відео, зняті таємно за допомогою розумних окулярів.

Попри ці заходи, на ринку досі існує цілий сектор дешевих сторонніх аксесуарів, призначених для непомітного маскування індикатора зйомки.

Просвітницька кампанія та плани Meta

Окрім технічних обмежень, компанія Марка Цукерберга розпочала інформаційну кампанію для роз'яснення принципів роботи світлодіода та захисту приватності.

Слоган кампанії наголошує, що окуляри створені "для кожного", а не лише для того, хто їх носить.

У Meta зазначають, що продовжать вдосконалювати захист, а сам факт того, що користувачам доводиться вигадувати складні способи обходу, свідчить про ефективність впроваджених бар'єрів.