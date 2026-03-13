Таємна угода з Ватиканом: Куба пішла на неочікувані поступки за крок до заяви президента

Цей крок, який у МЗС країни вже назвали "жестом доброї волі", став результатом тривалих кулуарних переговорів між Гаваною та Святим Престолом.

Дане оголошення пролунало лише за кілька годин до великої пресконференції президента Мігеля Діас-Канеля, що додає події особливої політичної ваги: аналітики вбачають у цьому спробу пом’якшити міжнародну критику перед важливими заявами лідера Куби.

Саме звільнення має відбутися найближчими днями. Офіційне формулювання -"добра поведінка та відбуття значної частини терміну". Проте ключовим фактором експерти називають дипломатичний тиск Ватикану.

До речі, це не перший випадок такої співпраці. Так, у січні 2025 року завдяки перемовам із Ватиканом на волю вийшов найвідоміший кубинський дисидент Хосе Даніель Феррер (який згодом виїхав до США). Тодішні домовленості передбачали поступове звільнення понад 500 осіб.

Цифри, що вражають: статистика помилувань

Здається, уряд Куби вирішив нагадати, що гуманність для них - не новина. Було оприлюднено офіційну статистику амністій:

З 2010 року: помилувано 9 905 осіб.

За останні 3 роки: близько 10 000 засуджених вийшли на волю достроково.

Головне питання: чи випустять політв'язнів

Попри оптимістичні заяви влади, імена 51 щасливчика тримають у таємниці. Головна інтрига полягає в тому, чи потрапили до списку особи, засуджені за участь у протестах.

За даними правозахисної організації Prisoners Defenders, станом на лютий 2026 року за ґратами на острові Свободи залишаються 1214 політичних ув’язнених.

Якщо серед звільнених опиняться учасники антиурядових протестів, це може свідчити про початок реального діалогу з громадянським суспільством.