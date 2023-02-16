Таємна енергосистема майбутнього. В Україні працюють над новим форматом електростанцій

"Це паралельні процеси. Якщо у нас якесь масштабне пошкодження, ми не можемо чекати поки збудується поруч новий енергооб'єкт в новому форматі", - каже Кудрицький.

Він пояснює, що процеси будування займають місяці або й роки, а ремонтувати об'єкти треба вже.

"Тому ми робимо все в паралелі: відновлюємо функціональність нашої магістралі, займаємося проектуванням і впровадженням нових технічних рішень, які дозволять краще захистити енергооб'єкти від ракетних атак. Не буду зараз розкривати аж надто багато деталей про цей новий формат електростанцій і підстанцій, ця інформація має бути обмеженою, закритою до певної міри. Але процеси йдуть в паралелі", - розповів Кудрицький.

Він підсумував, енергетикам ніколи чекати, коли побудуються нові об'єкти, тож вони відновлюють для споживачів те, що зруйновано, а паралельно "працюють над побудовою енергосистеми майбутнього".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна обговорила з Туреччиною використання плавучих електростанцій в нашій країні.

Додамо, за оцінкою уряду, Україні цьогоріч потрібно мільярди доларів для швидкого відновлення енергетики.

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