ua ru
Сб, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україні цьогоріч потрібно мільярди доларів для швидкого відновлення енергетики, - Шмигаль

Новость на русском →
Субота 28 січня 2023 03:22
Україні цьогоріч потрібно мільярди доларів для швидкого відновлення енергетики, - Шмигаль Фото: Прем'єр-міністр Денис Шминаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Україна 26 січня пережила вже 13 масованому повітряну атаку. Російські окупанти не полишають спроб знищити нашу енергосистему, щоб позбавити громадян тепла і світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 27 січня.

"Головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили ППО збили більшість ракет. Проте, маємо влучання в п'ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах", - вказав посадовець.

Саме тому, як зазначив Шмигаль, важливо, аби цього тижня під час засідання "енергетичного Рамштайну" вдалося домовитись про збільшення допомоги енергосистемі України.

"Ми розуміємо, як пережити цю зиму, і готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему весною та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу", - розповів прем'єр.

За його словами, у 2023 році потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету в розмірі близько 38 мільярдів доларів.

"Ще 17 мільярдів доларів цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури", - додав глава уряду.

Нагадаємо, через атаки Росії на енергетичні об’єкти України 26 січня близько 75% всієї теплової генерації потребує відновлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Електроенергія
NEWS
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор