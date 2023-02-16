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Тайная энергосистема будущего. В Украине работают над новым форматом электростанций

Новина українською →
Киев, Четверг 16 февраля 2023 11:55
Тайная энергосистема будущего. В Украине работают над новым форматом электростанций Фото: в Украине работают над новым форматом электростанций (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украина не только восстанавливает разрушенные энергообъекты после ударов россиян. Страна также работает над новым форматом электростанций и подстанций, позволяющих лучше защитить систему от ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время брифинга.

"Это параллельные процессы. Если у нас какое-то масштабное повреждение, мы не можем ждать, пока построится рядом новый энергообъект в новом формате", - говорит Кудрицкий.

Он объясняет, что процессы строительства занимают месяцы или годы, а ремонтировать объекты надо уже.

"Поэтому мы делаем все в параллели: восстанавливаем функциональность нашей магистрали, занимаемся проектированием и внедрением новых технических решений, которые позволят лучше защитить энергообъекты от ракетных атак. Не буду сейчас раскрывать слишком много деталей об этом новом формате электростанций и подстанций, эта информация должна быть ограничена, закрыта в определенной степени. Но процессы идут в параллели", - рассказал Кудрицкий.

Он подытожил, энергетикам некогда ждать, когда построятся новые объекты, поэтому они восстанавливают для потребителей то, что разрушено, а параллельно "работают над построением энергосистемы будущего".

Напомним, что недавно мы писали, что Украина обсудила с Турцией использование плавучих электростанций в нашей стране.

Добавим, по оценке правительства, Украине в этом году нужны миллиарды долларов для быстрого возобновления энергетики.

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