В Таджикистане напали на пограничный пункт, есть погибшие

В Таджикистане утром 6 ноября произошло нападение на пограничный пункт на границе с Узбекистаном, в результате чего погибли 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Таджикистана.

Как сообщается, утром неизвестные вооруженные лица совершили вооруженное нападение на пограничный пункт на таджикистанско-узбекистанской границе за 60 км от Душанбе. В результате боя были убиты 15 нападавших, еще 5 задержали. Также были уничтожены 4 транспортных средства.

Кроме того, в перестрелке погибли пограничник и полицейский из Таджикистана.

По данным Комитета нацбезопасности, атака на блокпост была совершена боевиками террористической организации "Исламское государство", которые перешли через границу с территории Афганистана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мали боевики атаковали военный объект. В результате вооруженного нападения были убиты более 50 военнослужащих и один гражданский. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". В район нападения было направлено военное подкрепление, также ведется поиск нападавших.