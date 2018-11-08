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В Таджикистане число жертв при подавлении тюремного бунта возросло до 20

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 13:45
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сообщается о погибших охранниках и пострадавших надзирателей

В колонии Худжанда на севере Таджикистана в результате бунта заключенных погибли более 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным источников агентства, погибли двое охранников, еще шесть надзирателей получили ранения.

Отметим, что в колонии содержатся заключенные, которые отбывают длительные сроки за тяжкие преступления, в частности убийства и терроризм.

Напомним, бунт в колонии произошел вечером 7 ноября. В частности, на территории колонии с 22:30 до 23 часов была слышна стрельба. При этом управление исправительными учреждениями города Худжанда опровергает эту информацию, при этом подтверждая, что был объявлен сигнал тревоги. По данным СМИ, при подавлении бунта в колонии Худжанда погибли 13 заключенных. 

Сообщалось, что один из заключенных смог отобрать автомат у охранника и начал стрелять по надзирателям, после чего осужденные захватили корпус колонии. По предварительной информации, зачинщиком был член террористической группировки "Исламское государство". Бунт удалось подавить силами полицейского спецназа Согдийской области.

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