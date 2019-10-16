В Таджикистане хотят провести крупнейшую в истории страны амнистию

Власти Таджикистана предложила на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона "Об амнистии". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, всего планируется амнистировать более 20 тыс. подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.

Ожидается, что под амнистию попадут прежде всего те, кто впервые совершил нетяжкие преступления или преступления по неосторожности. Среди тех, кого предлагается амнистировать, также есть женщины, которые отсидели за тяжкие преступления более 12 лет и некоторые категории пожилых мужчин (старше 70 лет).

За годы независимости в Таджикистане было объявлено 15 амнистий. В 2016 году в стране были амнистированы свыше 12 тыс. людей.

Напомним, 24 сентября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 868 заключенных перед Днем независимости страны. Отмечается, что такой указ издается несколько раз в год.

Кроме того, президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду, 18 сентября, объявила мораторий на помилование. Однако она не уточнила, как именно будет проходить процедура помилования.