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В Грузии объявили мораторий на помилование

Новости » Политика    18.09.2019 - 16:42
В Грузии объявили мораторий на помилование
Фото: Саломе Зурабишвили (2020news.ge)

Пока не решено как именно будет происходить помилование

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду, 18 сентября, объявила мораторий на помилование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

По ее словам, пока не решено какие будут правила и какое именно будет помилование.

"Как президент, я объявляю мораторий на помилование. Потом посмотрим, как будет, какие будут правила и какое будет помилование. Было много спекуляций о вмешательстве различных людей, включая моего парламентского секретаря, но это не его компетенция, и он не мог быть вовлечен в процесс. Решение приняла я лично и я не привыкла переносить ответственность на кого-либо еще", - заявила президент Грузии.

Напомним, в 2013 году бывший президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал экс-министра обороны Бачо Ахалая. С обращением о помиловании к бывшему президенту обратился не сам Ахалая, который не признает вину, а его семья.

Кроме того, Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о злоупотреблении служебными полномочиями бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Суть судебного разбирательства заключалась в том, что в 2009 году бывший президент, находясь на посту, досрочно освободил из заключения четырех экс-сотрудников Министерства внутренних дел. Они были осуждены за убийство сотрудника одного из банков Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

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