Президент Туркменистана помиловал более 850 заключенных

Фото: Гурбангулы Бердымухамедов (kremlin.ru)

Помилование произошло перед Днем независимости

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 868 заключенных перед Днем независимости страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, президент издает подобные приказы несколько раз в год. Обычно, это происходит в дни государственных праздников вроде Дня независимости, который страна будет праздновать 27 сентября.

В мае Бердымухамедов объявил о помиловании 764 заключенных в связи с мусульманским священным месяцем Рамаданом. Подобные помилования обычно не распространяются на политических заключенных.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду, 18 сентября, объявила мораторий на помилование. Однако она не уточнила, как именно будет проходить процедура помилования.

Позже 20 сентября в столице Грузии Тбилиси состоялся антиправительственный митинг против президента страны Саломе Зурабишвили через ее акты помилования.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании переданных Российской Федерации граждан в рамках обмена были засекречены.