Таджикистан объявил мобилизацию из-за талибов на афганской границе

Сообщается, что Рахмон провел экстренное совещание Совета безопасности, на котором рассмотрели вопрос безопасности в приграничных районах и усиления охраны государственной границы.

"Принимая во внимание обострение ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства Эмомали Рахмон поручил принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана", - говорится в сообщении.

В частности, президент поручил направить дополнительные войска на границу с Афганистаном и мобилизовать 20 тысяч военнослужащих, которые находятся в резерве.