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Таджикистан объявил мобилизацию из-за талибов на афганской границе

Автор: РБК-Украина

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Эти меры связаны с тем, что боевики "Талибана" вытесняют афганских военных и берут под контроль участки границы с Таджикистаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азия плюс".

Сообщается, что Рахмон провел экстренное совещание Совета безопасности, на котором рассмотрели вопрос безопасности в приграничных районах и усиления охраны государственной границы.

"Принимая во внимание обострение ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства Эмомали Рахмон поручил принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана", - говорится в сообщении.

В частности, президент поручил направить дополнительные войска на границу с Афганистаном и мобилизовать 20 тысяч военнослужащих, которые находятся в резерве.

Отметим, активизация талибов происходит на фоне вывода войск НАТО и США из Афганистана. Только на этих выходных более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами.

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ТалибанАфганистанТаджикистанМобилизация