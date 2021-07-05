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Таджикистан оголосив мобілізацію через талібів на афганському кордоні

Автор: РБК-Україна

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив мобілізацію військовослужбовців. Ці заходи пов'язані з тим, що бойовики "Талібану" витісняють афганських військових і беруть під контроль ділянки кордону з Таджикистаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азія плюс".

Повідомляється, що Рахмон провів екстрену нараду Ради безпеки, на якій розглянули питання безпеки в прикордонних районах і посилення охорони державного кордону.

"Беручи до уваги загострення ситуації в регіонах на кордоні Афганістану і Таджикистану, глава держави Емомалі Рахмон доручив вжити конкретних заходів щодо забезпечення безпеки держави і нації на кордоні Таджикистану і Афганістану", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, президент доручив направити додаткові війська на кордон з Афганістаном і мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців, які знаходяться в резерві.

Зазначимо, активізація талібів відбувається на тлі виведення військ НАТО і США з Афганістану. Тільки цими вихідними понад 300 афганських військових відступили до Таджикистану після боїв з талібами.

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ТалібанАфганистанТаджикистанМобілізація