Таджикистан оголосив мобілізацію через талібів на афганському кордоні

Повідомляється, що Рахмон провів екстрену нараду Ради безпеки, на якій розглянули питання безпеки в прикордонних районах і посилення охорони державного кордону.

"Беручи до уваги загострення ситуації в регіонах на кордоні Афганістану і Таджикистану, глава держави Емомалі Рахмон доручив вжити конкретних заходів щодо забезпечення безпеки держави і нації на кордоні Таджикистану і Афганістану", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, президент доручив направити додаткові війська на кордон з Афганістаном і мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців, які знаходяться в резерві.