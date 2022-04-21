ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Табу на поставки тяжелых вооружений Украине нет, но Германия не может отдать все, - Бербок

Новина українською →
Берлин, Четверг 21 апреля 2022 14:26
Табу на поставки тяжелых вооружений Украине нет, но Германия не может отдать все, - Бербок Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опровергла запрет на поставки Украине тяжелых вооружений. Глава МИД объяснила, что Бундесвер не может отдать все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HNA.

"Для нас нет табу в отношении бронетехники и другого вооружения, которое необходимо Украине", - цитирует издание ответ Бербок на вопрос о поставке немецких танков Украине.

Глава МИД уточнила, что Германия не может поставить все, поскольку у Бундесвера нет всего, что нужно Украине. Она добавила, что Берлин готов внести свой вклад и предоставить финансовую поддержку.

"Мы выделяем один миллиард евро, потому что мы должны думать не только о ближайших днях и месяцах, но и о следующих годах для систем, которые нужны Украине для обороны сейчас", - сказала Бербок, добавив, что сегодня "каждый день на счету".

По ее словам, в ближайшие дни начнется обучение украинских военных на немецкой военной технике. Она добавила, что Германия пытается дать Украине то, что возможно.

Напомним, накануне газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что по настоянию немецкого правительства Бундесвер исключил из списка военной помощи Украине все тяжелое вооружение.

Отметим, после этого в Германии разразился скандал, стали появляться заявления о возможной отставке канцлера страны Олафа Шольца.

Война России против Украины идет 57-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию