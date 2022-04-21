Табу на поставки тяжелых вооружений Украине нет, но Германия не может отдать все, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опровергла запрет на поставки Украине тяжелых вооружений. Глава МИД объяснила, что Бундесвер не может отдать все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HNA.
"Для нас нет табу в отношении бронетехники и другого вооружения, которое необходимо Украине", - цитирует издание ответ Бербок на вопрос о поставке немецких танков Украине.
Глава МИД уточнила, что Германия не может поставить все, поскольку у Бундесвера нет всего, что нужно Украине. Она добавила, что Берлин готов внести свой вклад и предоставить финансовую поддержку.
"Мы выделяем один миллиард евро, потому что мы должны думать не только о ближайших днях и месяцах, но и о следующих годах для систем, которые нужны Украине для обороны сейчас", - сказала Бербок, добавив, что сегодня "каждый день на счету".
По ее словам, в ближайшие дни начнется обучение украинских военных на немецкой военной технике. Она добавила, что Германия пытается дать Украине то, что возможно.
Напомним, накануне газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что по настоянию немецкого правительства Бундесвер исключил из списка военной помощи Украине все тяжелое вооружение.
Отметим, после этого в Германии разразился скандал, стали появляться заявления о возможной отставке канцлера страны Олафа Шольца.
Война России против Украины идет 57-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!