У таборі росіян під Маріуполем пролунав вибух

"Влучання в табір окупантів в таборі "Хвиля" (Волна). Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже", - написав він.

Андрющенко розповів, що спершу росіяни хотіли приховати факт "прильоту" у їхній табір, потім думали над тим, аби збрехати, що нібито загинули всі місцеві. Проте окупанти лише публікують обрізані фото наслідків.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Росіяни після місяців боїв захопили Маріуполь та район навесні 2022 року. Після цього загарбники зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

При цьому у захоплених населених пунктах часто повідомляють про "бавовну" у місцях скупчення окупантів та їхньої техніки.

Так, лише вчора партизани підпалили базу росіян у Маріуполі, щонайменше 10 окупантів отримали поранення.

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