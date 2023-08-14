У таборі росіян під Маріуполем пролунав вибух

У таборі російських військових у селі Юр'ївка у Маріупольському районі пролунав вибух. Через "бавовну" постраждало багато загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Влучання в табір окупантів в таборі "Хвиля" (Волна). Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже", - написав він.
Андрющенко розповів, що спершу росіяни хотіли приховати факт "прильоту" у їхній табір, потім думали над тим, аби збрехати, що нібито загинули всі місцеві. Проте окупанти лише публікують обрізані фото наслідків.
Росіяни після місяців боїв захопили Маріуполь та район навесні 2022 року. Після цього загарбники зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.
При цьому у захоплених населених пунктах часто повідомляють про "бавовну" у місцях скупчення окупантів та їхньої техніки.
Так, лише вчора партизани підпалили базу росіян у Маріуполі, щонайменше 10 окупантів отримали поранення.
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