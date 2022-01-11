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Таблетки "Молнупиравир" эффективные против "Омикрона", - компания Merck

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Вторник 11 января 2022 10:49
Таблетки "Молнупиравир" эффективные против "Омикрона", - компания Merck Фото: от "Омикрона" могут защищать таблетки "Молнупиравир" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Таблетки "Молнупиравир" от коронавируса могут защищать от штамма "Омикрон" и других вариантов COVID-19. Так заявили в компании производителя.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективными против "Омикрона" (...) Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против "Омикрона" и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, что может появиться", - заявил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли.

Reuters пишет, что данных о действии препарата "Молнупиравир" против "Омикрона" пока нет, но таблетки продемонстрировали эффективность в 30% в снижении вероятности госпитализации и смерти, согласно исследованию, которое проводилось на 1433 пациентах в ноябре. В то же время отмечается, что более ранние исследования показывали эффективность в 50%.

Напомним, Украина намерена закупить таблетки от "Молнупиравир". Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

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