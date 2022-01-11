Таблетки "Молнупиравир" эффективные против "Омикрона", - компания Merck

Таблетки "Молнупиравир" от коронавируса могут защищать от штамма "Омикрон" и других вариантов COVID-19. Так заявили в компании производителя.

"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективными против "Омикрона" (...) Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против "Омикрона" и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, что может появиться", - заявил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли.

Reuters пишет, что данных о действии препарата "Молнупиравир" против "Омикрона" пока нет, но таблетки продемонстрировали эффективность в 30% в снижении вероятности госпитализации и смерти, согласно исследованию, которое проводилось на 1433 пациентах в ноябре. В то же время отмечается, что более ранние исследования показывали эффективность в 50%.