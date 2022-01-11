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Таблетки "Молнупіравір" ефективні проти "Омікрону", - компанія Merck

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Вівторок 11 січня 2022 10:49
Таблетки "Молнупіравір" ефективні проти "Омікрону", - компанія Merck Фото: від "Омікрону" можуть захищати таблетки "Молнупіравір" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Таблетки "Молнупіравір" від коронавірусу можуть захищати від штаму "Омікрон" і інших варіантів COVID-19. Так заявили у компанії виробника.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Ми впевнені, що ці пігулки будуть ефективними проти "Омікрону" (…) Цей механізм на молекулярному рівні буде діяти проти "Омікрону" і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанту, що може з‘явитися", - заявив очільник компанії Merck Research Laboratories Дін Лі.

Reuters пише, що даних щодо дії препарату "Молнупіравір" проти "Омікрону" поки що немає, але пігулки продемонстрували ефективність у 30% у зниженні ймовірності шпиталізації та смерті, згідно з дослідженням, яке проводилося на 1433 пацієнтах у листопаді. Водночас зазначається, що більш ранні дослідження показували ефективність у 50%.

Нагадаємо, Україна має намір закупити таблетки від "Молнупіравір". Їх будуть давати пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання.

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