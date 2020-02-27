ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В T.B. Fruit опровергли информацию о потере части активов

Новости » Промышленность     27.02.2020 - 12:06
В T.B. Fruit опровергли информацию о потере части активов
Иллюстративное фото (tbfruit.com)

Причиной слухов стал кредитный договор 2011 года

Группа компаний T.B. Fruit опровергает информацию о захвате части активов и значительных финансовых потерях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению пресс-службы, причиной слухов стал кредитный договор 2011 года - ООО "Танк Транс" передало в залог ОАО "Дельта банк" земельный участок, на котором в тот период размещалось предприятие и офисное помещение. 2 марта 2015 года НБУ признал "Дельта банк" неплатежеспособным.

"Новые кредиторы предприятия продали указанные объекты - 21 февраля 2020 года именно новые владельцы приняли недвижимость в управление", - говорится на сайте компании.

Пресс-служба T.B. Fruit объяснила, что еще в 2019 году ООО "Танк Транс" из-за увеличения количества транспорта, сменило месторасположение на более современную и удобную площадку. В компании заверили, что старые помещения и земельный участок никакой ценности не представляют - их отчуждение не повлияло на финансовые показатели предприятия.

В T.B. Fruit опровергли информацию о потере части активов

Фото: Земельный участок и офисное помещение, где когда-то располагалось предприятие "Танк Транс" (из открытых источников)

T.B. Fruit - ведущий производитель концентрированных соков в Европе, третий в мире производитель яблочного пектина. Украинскому потребителю компания известна по сокам прямого отжима ТМ "Galicia".

В 2020 году на территории Львовской области компания планирует запустить мощности для шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод.

В состав T.B. Fruit входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. В зависимости от сезона на предприятиях работает 2,5-3,5 тыс. человек.

Как ранее писало РБК-Украина, учредитель ООО "Танк Транс" принял решение о ликвидации общества. Решение было принято после более чем 20-летней деятельности компании.

В Украине запустят национальную онлайн-платформу для бизнесменов Зеленский рассказал бизнесу, как Украину чистят "от всей грязи"
Новости Украины Дельта Банкбизнес
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь