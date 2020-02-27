В T.B. Fruit опровергли информацию о потере части активов

Иллюстративное фото (tbfruit.com)

Причиной слухов стал кредитный договор 2011 года

Группа компаний T.B. Fruit опровергает информацию о захвате части активов и значительных финансовых потерях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению пресс-службы, причиной слухов стал кредитный договор 2011 года - ООО "Танк Транс" передало в залог ОАО "Дельта банк" земельный участок, на котором в тот период размещалось предприятие и офисное помещение. 2 марта 2015 года НБУ признал "Дельта банк" неплатежеспособным.

"Новые кредиторы предприятия продали указанные объекты - 21 февраля 2020 года именно новые владельцы приняли недвижимость в управление", - говорится на сайте компании.

Пресс-служба T.B. Fruit объяснила, что еще в 2019 году ООО "Танк Транс" из-за увеличения количества транспорта, сменило месторасположение на более современную и удобную площадку. В компании заверили, что старые помещения и земельный участок никакой ценности не представляют - их отчуждение не повлияло на финансовые показатели предприятия.

Фото: Земельный участок и офисное помещение, где когда-то располагалось предприятие "Танк Транс" (из открытых источников)

T.B. Fruit - ведущий производитель концентрированных соков в Европе, третий в мире производитель яблочного пектина. Украинскому потребителю компания известна по сокам прямого отжима ТМ "Galicia".

В 2020 году на территории Львовской области компания планирует запустить мощности для шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод.

В состав T.B. Fruit входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. В зависимости от сезона на предприятиях работает 2,5-3,5 тыс. человек.

Как ранее писало РБК-Украина, учредитель ООО "Танк Транс" принял решение о ликвидации общества. Решение было принято после более чем 20-летней деятельности компании.