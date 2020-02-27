У T.B. Fruit спростували інформацію про втрату частини активів

Ілюстративне фото (tbfruit.com)

Причиною чуток став кредитний договір 2011 року

Група компаній T.B. Fruit спростовує інформацію про захоплення частини активів і значних фінансових втратах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Згідно з повідомленням прес-служби, причиною чуток став кредитний договір 2011 року - ТОВ "Танк Транс" передало в заставу ВАТ "Дельта банк" земельну ділянку, на якій в той період розміщувалося підприємство й офісне приміщення. 2 березня 2015 року НБУ визнав "Дельта банк" неплатоспроможним.

"Нові кредитори підприємства продали зазначені об'єкти нерухомості новим власникам. 21 лютого 2020 саме нові власники взяли нерухомість в управління", - йдеться на сайті компанії.

Прес-служба T.B. Fruit пояснила, що ще у 2019 році ТОВ "Танк Транс" через збільшення кількості транспорту, змінило місце розташування на більш сучасний і зручний майданчик. У компанії запевнили, що старі приміщення і земельна ділянка ніякої цінності не представляють - їх відчуження не вплинуло на фінансові показники підприємства.

Фото: Земельна ділянка та офісне приміщення, де колись розташовувалось підприємство "Танк транс" (з відкритих джерел)

T.B. Fruit - провідний виробник концентрованих соків в Європі, третій у світі виробник яблучного пектину. Українському споживачеві компанія відома по сокам прямого віджиму ТМ "Galicia".

У 2020 році на території Львівської області компанія планує запустити потужності для шокової заморозки овочів, фруктів і ягід.

До складу T.B. Fruit входять 7 заводів з переробки фруктів і овочів (Україна, Польща, Молдова), а також транспортно-логістичний та інжиніринговий бізнес. Залежно від сезону на підприємствах працює 2,5-3,5 тис. осіб.

Як раніше писало РБК-Україна, засновник ТОВ "Танк Транс" прийняв рішення про ліквідацію товариства. Рішення було прийнято після більш ніж 20-річної діяльності компанії.