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"Танк Транс" объявил о прекращении деятельности

Новости » Экономика    22.10.2019 - 11:52
"Танк Транс" объявил о прекращении деятельности
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Решение было принято после более чем 20-летней деятельности компании

Учредитель ООО "Танк Транс" принял решение о ликвидации общества. Об этом стало известно из Государственного реестра юридических лиц, сообщает РБК-Украина.

Такое решение было принято 18 октября после более чем 20-летней деятельности компании.

"Танк Транс" - автотранспортное предприятие, расположенное в г. Городок Львовской области. Основным видом деятельности являются международные перевозки жидких пищевых продуктов автомобильными цистернами из нержавеющей стали.

Как известно, "Танк Транс" входит в бизнес-империю львовского бизнесмена Тараса Барщовского.

Ранее в прессе "Танк Транс" неоднократно упоминался в связи с судебными процессами против обанкротившегося "Дельта Банка". В феврале 2015 года компания Cargill (США) переуступила для ООО "Танк Транс" права требования к "Дельта Банку" по ряду аккредитивов. Тогда же "Танк Транс" заявила "Дельта Банку" о зачете встречных однородных требований и прекращении обязательств перед банком.

Согласно сообщению Фонда гарантирования вкладов, на 7.11.2019 года запланирован аукцион по продаже пула кредитов неплатежеспособных банков, к которому среди прочего включены и долги ООО "Танк Транс", и ООО "Яблочный Дар".

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