Сжигание коксующегося угля может привести к выходу из строя котлов электростанций, - УХИН

"Сжигание коксового угля в котлах электростанций неэффективно, поскольку из-за значительной спекаемости в топках котлов будут образовываться конгломераты, внутри которых необходимая для сжигания окислительная среда будет меняться на восстановительную. Это будет приводить к значительным величин недожога, образованию больших количеств шлака и потере 30-40% энергетического потенциала угля", - заявили в институте.

Большое количество шлака будет забивать зольные решетки и ухудшать условия массо- и теплопередачи. Из-за этого будут возникать местные перегревы, которые могут привести к разрушению стенок котлов, подчеркнули в институте.

"Это не только вызовет увеличение расходов на ремонт, но может вывести из строя на довольно длительное время производственных мощностей по генерации электрической и тепловой энергии. Поэтому использование для генерации не предназначенного для этого сырья является крайне негативным явлением и никак не улучшит условия прохождения отопительного сезона", - добавили в Ухин.

Эксперты рекомендуют использовать для сжигания угля, которое непосредственно для этого пригодно - антрацит, а также постное, бурые, длиннопламенные и газовые.

Что же касается коксующегося угля, который добывают в Украине на ШУ "Покровское", то в УХИН подчеркнули: это может использоваться только в металлургической отрасли, и оно высокого качества. Поэтому было бы эффективнее экспортировать профицитные объемы этого вида топлива за границу, чтобы получать дополнительную валюту.

"Имеющиеся производственные мощности в ШУ "Покровское" позволяют не только полностью обеспечить потребности работающих коксохимических предприятий, но и создать определенный профицит, что с учетом его конкурентоспособности на международном рынке позволяет экспортировать его избыток. Это обеспечивать валютные поступления в государственный бюджет и поможет поддерживать инфраструктуру города Покровска, для которого указанное шахтоуправления является градообразующим предприятием", - резюмировали в институте.

Напомним, ранее Минэнерго сообщило о запрете на экспорт коксующегося угля из Украины, потому что этот уголь может быть использован для тепловой генерации.

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что коксующийся уголь не дает при сжигании такого эффекта, как энергетический уголь и поэтому его использовать экономически нецелесообразно.