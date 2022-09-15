Спалювання коксівного вугілля може призвести до виходу з експлуатації котлів електростанцій, - УХІН

"Спалювання коксового вугілля в котлах електростанцій неефективне, оскільки через значну спікливість в топках котлів утворюватимуться конгломерати, всередині яких необхідне для спалювання окисне середовище змінюватиметься на відновне. Це призводитиме до значних величин недопалу, утворенню великих кількостей шлаку та втраті 30-40% енергетичного потенціалу вугілля", - заявили в інституті.

Велика кількість шлаку забиватиме зольні решітки і погіршуватиме умови масо- та теплопередачі. Через це виникатимуть місцеві перегріви, які можуть призвести до руйнації стінок котлів, наголосили в інституті.

"Це не лише викличе збільшення витрат на ремонт, але може вивести з експлуатації на досить тривалий час виробничих потужностей з генерації електричної та теплової енергії. Тому використання для генерації не призначеної для цього сировини є вкрай негативним явищем і ніяк не покращить умови проходження опалювального сезону", - додали в УХІН.

Експерти рекомендують використовувати для спалювання вугілля, яке безпосередньо для цього придатне - антрацит, а також пісне, буре, довгополум’яне та газове.

Що ж стосується коксівного вугілля, яке видобувають в Україні на ШУ "Покровське", то в УХІН підкреслили: це може використовуватися тільки в металургійній галузі, і воно високої якості. Тому було б ефективніше експортувати профіцитні обсяги цього виду палива за кордон, щоб отримувати додаткову валюту.

"Наявні виробничі потужності в ШУ "Покровське" дозволяють не тільки повністю забезпечити потреби працюючих коксохімічних підприємств, а й створити певний профіцит, що з урахуванням його конкурентоспроможності на міжнародному ринку дозволяє експортувати його надлишок. Це забезпечувати валютні надходження до державного бюджету та допоможе підтримувати інфраструктуру міста Покровська, для якого зазначене шахтоуправління є містоутворюючим підприємством", - резюмували в інституті.

Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило про заборону на експорт коксівного вугілля з України, тому що це вугілля може бути використане для теплової генерації.

Президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно.