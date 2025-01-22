СЗЧ без "наслідків". Як військовим повернутись на службу, щоб не отримати покарання

Військовим за самовільне залишення частини (СЗЧ) загрожує кримінальна відповідальність на термін від 5 до 10 років. Втім, за певних обставин на службу можна повернутись і без негативних наслідків.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, як військовим повернутись із СЗЧ, аби уникнути проблем.
"Ситуація з СЗЧ та поверненням на службу під час воєнного стану регулюється змінами до законодавства, які були внесені для стимулювання повернення військовослужбовців до виконання обов'язків. Важливо розуміти, що повне уникнення відповідальності не завжди гарантоване, але існують механізми, що дозволяють її мінімізувати або уникнути кримінального покарання за певних умов", - каже юрист.
Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили свою частину або вчинили дезертирство, мають можливість повернутися до своїх частин без кримінального покарання до 1 березня 2025 року.
"Найкращий варіант - якомога швидше повернутися до своєї військової частини. Чим швидше військовослужбовець це зробить, тим більше шансів на позитивне вирішення ситуації", - наголошує Франчук.
Щоб уникнути покарання, необхідно:
"Звільнення від кримінальної відповідальності застосовується лише до тих, хто вперше вчинив самовільне залишення місця служби або дезертирство", - каже юрист.
Також він зазначає, що командир військової частини зобов’язаний протягом 72 годин після повернення підлеглого відновити дію контракту та повідомити відповідні органи.
"Військовослужбовці, які повернуться в установлений термін, будуть поновлені на всіх соціальних пільгах, зокрема на виплатах і забезпеченні", - говорить експерт.
Франчук радить військовим, які пішли в СЗЧ, не зволікати з поверненням, щоб скористатися можливістю уникнути покарання, підготувати необхідні документи, такі як паспорт та військовий квиток для оформлення повернення.
"Потрібно памʼятати, що це останнє продовження терміну повернення без покарання, і після 1 березня 2025 року уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини буде неможливо", - попереджає юрист.
Алгоритм дій для повернення з СЗЧ:
За словами Франчука, зміни до законодавства передбачають можливість звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ за певних умов:
Додамо, що за даними Генерального Штабу України, 60% військових, які пішли у СЗЧ, уже повернулись і виявили бажання продовжити службу.
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