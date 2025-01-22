СЗЧ без "последствий". Как военным вернуться на службу, чтобы не получить наказание

Что нужно знать о ВЗЧ

"Ситуация с СЗЧ и возвращением на службу во время военного положения регулируется изменениями в законодательстве, которые были внесены для стимулирования возвращения военнослужащих к выполнению обязанностей. Важно понимать, что полное избежание ответственности не всегда гарантировано, но существуют механизмы, позволяющие ее минимизировать или избежать уголовного наказания при определенных условиях", - говорит юрист.

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили свою часть или совершили дезертирство, имеют возможность вернуться в свои части без уголовного наказания до 1 марта 2025 года.

Что делать, если военный хочет вернуться из СЗЧ

"Лучший вариант - как можно скорее вернуться в свою военную часть. Чем быстрее военнослужащий это сделает, тем больше шансов на положительное решение ситуации", - отмечает Франчук.

Чтобы избежать наказания, необходимо:

вернуться в свою военную часть или место службы и заявить о намерении продолжать службу;

сообщить об этом одну из следующих инстанций: Специализированную прокуратуру в сфере обороны или Государственное бюро расследований, или Национальную полицию, или Военную службу правопорядка;

срок возврата - до 1 марта 2025 года.

"Освобождение от уголовной ответственности применяется только к тем, кто впервые совершил самовольное оставление места службы или дезертирство", - говорит юрист.

Также он отмечает, что командир военной части обязан в течение 72 часов после возвращения подчиненного возобновить действие контракта и уведомить соответствующие органы.

"Военнослужащие, которые вернутся в установленный срок, будут восстановлены на всех социальных льготах, в частности на выплатах и обеспечении", - говорит эксперт.

Франчук советует военным, которые ушли в СЗЧ, не затягивать с возвращением, чтобы воспользоваться возможностью избежать наказания, подготовить необходимые документы, такие как паспорт и военный билет для оформления возвращения.

"Нужно помнить, что это последнее продление срока возвращения без наказания, и после 1 марта 2025 года избежать уголовной ответственности за самовольное оставление части будет невозможно", - предупреждает юрист.

Алгоритм действий для возвращения из СЗЧ:

связаться с командиром (по возможности) или другими представителями военной части и сообщить о своем желании вернуться;

явиться в военную часть и доложить о своем возвращении;

написать рапорт, в котором объяснить причины СЗЧ. Важно привести веские и документально подтвержденные причины (при наличии).

Когда можно минимизировать или избежать наказания

По словам Франчука, изменения в законодательстве предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности за СЗЧ при определенных условиях:

первое нарушение : если военнослужащий впервые совершил СЗЧ во время действия военного положения и добровольно вернулся на службу, суд может закрыть уголовное производство и освободить его от уголовной ответственности;

: если военнослужащий впервые совершил СЗЧ во время действия военного положения и добровольно вернулся на службу, суд может закрыть уголовное производство и освободить его от уголовной ответственности; искреннее раскаяние и содействие следствию : важными факторами являются искреннее раскаяние военнослужащего и его активное содействие следствию в установлении обстоятельств СЗЧ;

: важными факторами являются искреннее раскаяние военнослужащего и его активное содействие следствию в установлении обстоятельств СЗЧ; отсутствие тяжких последствий: важно, чтобы СЗЧ не привело к тяжелым последствиям, таким как подрыв боеспособности подразделения или другие серьезные нарушения.

Добавим, что по данным Генерального Штаба Украины, 60% военных, которые ушли в СЗЧ, уже вернулись и изъявили желание продолжить службу.