СЗЧ без "последствий". Как военным вернуться на службу, чтобы не получить наказание

Военным за самовольное оставление части (СЗЧ) грозит уголовная ответственность на срок от 5 до 10 лет. Но при определенных обстоятельствах на службу можно вернуться и без негативных последствий.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, как военным вернуться из СЗЧ, чтобы избежать проблем.
"Ситуация с СЗЧ и возвращением на службу во время военного положения регулируется изменениями в законодательстве, которые были внесены для стимулирования возвращения военнослужащих к выполнению обязанностей. Важно понимать, что полное избежание ответственности не всегда гарантировано, но существуют механизмы, позволяющие ее минимизировать или избежать уголовного наказания при определенных условиях", - говорит юрист.
Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили свою часть или совершили дезертирство, имеют возможность вернуться в свои части без уголовного наказания до 1 марта 2025 года.
"Лучший вариант - как можно скорее вернуться в свою военную часть. Чем быстрее военнослужащий это сделает, тем больше шансов на положительное решение ситуации", - отмечает Франчук.
Чтобы избежать наказания, необходимо:
"Освобождение от уголовной ответственности применяется только к тем, кто впервые совершил самовольное оставление места службы или дезертирство", - говорит юрист.
Также он отмечает, что командир военной части обязан в течение 72 часов после возвращения подчиненного возобновить действие контракта и уведомить соответствующие органы.
"Военнослужащие, которые вернутся в установленный срок, будут восстановлены на всех социальных льготах, в частности на выплатах и обеспечении", - говорит эксперт.
Франчук советует военным, которые ушли в СЗЧ, не затягивать с возвращением, чтобы воспользоваться возможностью избежать наказания, подготовить необходимые документы, такие как паспорт и военный билет для оформления возвращения.
"Нужно помнить, что это последнее продление срока возвращения без наказания, и после 1 марта 2025 года избежать уголовной ответственности за самовольное оставление части будет невозможно", - предупреждает юрист.
Алгоритм действий для возвращения из СЗЧ:
По словам Франчука, изменения в законодательстве предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности за СЗЧ при определенных условиях:
Добавим, что по данным Генерального Штаба Украины, 60% военных, которые ушли в СЗЧ, уже вернулись и изъявили желание продолжить службу.
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