Сюрпризи ГБО: чого ви не знали про газобалонне обладнання автомобіля

Чим здивує ГБО нового власника

Так, перш за все газобалонне обладнання перетворює бензиновий автомобіль на двопаливний і економить власнику до 30 - 40 % коштів на заправці. Але ГБО має ще кілька приводів, щоб здивувати водія, який раніше заправлявся тільки бензином чи дизпаливом.

Перші дні їзди на газовому паливі зазвичай дарують недосвідченому власнику позитивні враження, особливо під час оплати заправки на АЗС. Але бажано бути готовим до різного.

Мінімум турбот. Водії-початківці часто очікують, що газове паливо вимагатиме від них певних додаткових дій. Насправді сучасні системи (від ГБО 4-го покоління ) працюють автономно: після початкового вибору газового режиму система самостійно перемикає паливо, контролює витрати та сигналізує про необхідність заправки.

Водії-початківці часто очікують, що газове паливо вимагатиме від них певних додаткових дій. Насправді сучасні системи (від ) працюють автономно: після початкового вибору газового режиму система самостійно перемикає паливо, контролює витрати та сигналізує про необхідність заправки. Відчутна економія. Вартість поїздок на газі залежить від моделі двигуна, типу ГБО та ринкової ситуації. Загалом витрати зменшуються на 30 - 50% у порівнянні з бензином.

Вартість поїздок на газі залежить від моделі двигуна, типу ГБО та ринкової ситуації. Загалом витрати зменшуються на у порівнянні з бензином. Без запаху. Попри поширений міф, авто з правильно налаштованим ГБО не має запаху газу. Навіть старі системи 2-го покоління не виділяють характерного аромату при правильних регулюваннях. Запах є свідченням несправності.

Попри поширений міф, авто з правильно налаштованим ГБО не має запаху газу. Навіть старі системи не виділяють характерного аромату при правильних регулюваннях. Запах є свідченням несправності. Частіші заправки. Часто газовий балон менший за бензиновий бак, а споживання газу на 10 - 15% вище , ніж бензину чи дизпалива. Це змушує заправлятися частіше - але тільки коли йдеться про газ.

Часто газовий балон менший за бензиновий бак, а споживання газу , ніж бензину чи дизпалива. Це змушує заправлятися частіше - але тільки коли йдеться про газ. Збільшений запас ходу. Якщо в авто з ГБО заправити "до повного" обидва баки, він проїде без візиту на АЗС удвічі більше. У періоди, коли на ринку спостерігався дефіцит, "двопаливність" таких машин подвоювала шанс заправитись хоч чимось.

Якщо в авто з ГБО заправити "до повного" обидва баки, він проїде без візиту на АЗС удвічі більше. У періоди, коли на ринку спостерігався дефіцит, "двопаливність" таких машин подвоювала шанс заправитись хоч чимось. Зниження динаміки. Скраплений пропан-бутан LPG, на якому їздять газифіковані авто в Україні, має нижчу теплотворну здатність, тому на газі авто втрачає частину потужності. Проте кваліфіковане налаштування ГБО дозволяє звести цю різницю до мінімуму.

Фото: газовий балон справді займає місце у багажнику, але багато залежить від того, наскільки вдало розмістять його майстри-установники (gettyimage.com)

Сумніви на СТО. Майстри деяких звичайних СТО, не знаючи тонкощів ГБО, бува побоюються розбиратись з проблемами мотора, на якому є додаткова газова паливна система. Але слід визнати, що такі ситуації зараз рідкісні, адже газобалонне обладнання в Україні дуже поширене.

Майстри деяких звичайних СТО, не знаючи тонкощів ГБО, бува побоюються розбиратись з проблемами мотора, на якому є додаткова газова паливна система. Але слід визнати, що такі ситуації зараз рідкісні, адже газобалонне обладнання в Україні дуже поширене. Спеціалізоване обслуговування. Газова паливна система, як і бензинова, потребує періодичного сервісу: заміни фільтрів, зливу конденсату, перевірки герметичності тощо. Зазвичай власники поєднують це з плановим технічним обслуговуванням авто.

Висновок

Отже, ГБО на легковому авто при правильному підході робить користування машиною більш вигідним та комфортним.

Але важливо комплектувати газову систему якісними компонентами, адже дешеві варіанти призводять до регулярних несправностей, дорогих ремонтів і зайвих витрат часу. Окрім того, низькоякісне ГБО погано налаштовується, що збільшує витрату газу і зводить нанівець очікувану економію.

Натомість надійні італійські, корейські та польські системи забезпечують стабільну роботу протягом багатьох років без зайвих проблем.