Сюрпризи ГБО: чого ви не знали про газобалонне обладнання автомобіля

Всі знають, що машина, яка працює на газі, економить для власника гроші. Але ж це далеко не єдине, що відрізняє її від авто виключно на рідкому паливі. І відмінності є як позитивні, так і негативні.
Про те, що робити, щоб машина з ГБО приносила тільки користь, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Так, перш за все газобалонне обладнання перетворює бензиновий автомобіль на двопаливний і економить власнику до 30 - 40 % коштів на заправці. Але ГБО має ще кілька приводів, щоб здивувати водія, який раніше заправлявся тільки бензином чи дизпаливом.
Перші дні їзди на газовому паливі зазвичай дарують недосвідченому власнику позитивні враження, особливо під час оплати заправки на АЗС. Але бажано бути готовим до різного.
Фото: газовий балон справді займає місце у багажнику, але багато залежить від того, наскільки вдало розмістять його майстри-установники (gettyimage.com)
Отже, ГБО на легковому авто при правильному підході робить користування машиною більш вигідним та комфортним.
Але важливо комплектувати газову систему якісними компонентами, адже дешеві варіанти призводять до регулярних несправностей, дорогих ремонтів і зайвих витрат часу. Окрім того, низькоякісне ГБО погано налаштовується, що збільшує витрату газу і зводить нанівець очікувану економію.
Натомість надійні італійські, корейські та польські системи забезпечують стабільну роботу протягом багатьох років без зайвих проблем.
Минулого разу ми розповідали розвінчували п’ять хибних стереотипів про автомобілі, які працюють на газі.
Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, яким чином самостійно провести діагностику двигуна свого авто.
Нещодавно ми ділилися інформацією про те, коли слід реєструвати ГБО на автомобілі.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor-gaz.