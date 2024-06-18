Чому не варто боятись ГБО на авто: ТОП-5 хибних переконань

Певно, до половини власників бензинових авто в Україні економлять на заправці завдяки газобалонному обладнанню. І при тому залишається чималою кількість переконаних противників ГБО. Можливо, вони знають про газ щось особливе?

Ніхто не знає точно, скільки насправді в Україні автомобілів їздить на газі: через особливості в процедурі реєстрації багато власників не афішують свою "газифікацію". Але експерти ринку стверджують, що відсоток таких машин міг би бути значно більшим, якби не ціла серія безпідставних "страшилок".

Міф про газ №1: Не дуже воно і вигідно

І справді, поняття про вигоду у кожного свої, але в середньому витрати на заправку при їзді на пропан-бутані знижуються приблизно вдвічі. Цифра економії нестійка, бо ціна на газ LPG залежить від сезону, і більшу частину року вона становить 45 – 60 % від ціни бензину А-95. Хоча трапляються періоди, коли скраплений газ коштує дешевше за бензин майже втричі. Щоправда, апетит машини на газі на 10-15% вище, ніж на бензині, тож загалом економія тримається на рівні 40-50%. Якщо бути максимально точним, то до розрахунків треба додати витрати на обслуговування ГБО – у ньому раз на 10 – 15 тисяч км треба зливати конденсат і замінювати два фільтри. Набагато довше окупатиметься перехід на газ моторів з безпосереднім впорскуванням (типу TSI), адже для них обладнання дорожче та інший алгоритм впорскування бензину.

Міф про газ №2: Газ вибухне

Газ вибухає, але не частіше, ніж бензин. Точніше, умови для вибуху скрапленого газу створити складніше, ніж для вибуху бензину. Навіть під час ДТП газове паливо не загрожує більшою небезпекою, аніж бензин. Адже балон для пропан-бутану в рази міцніший за пластиковий або сталевий бензобак, а на випадок розгерметизації має аварійні клапани. Один перекриває вихід газу через пошкоджений трубопровід, інший скидає тиск газу просто в навколишнє середовище, щоб запобігти саморуйнуванню балона при нагріванні у вогні. Якщо витік газу неаварійний, його стане помітно в перші ж секунди, бо в пропан-бутані є спеціальний ароматизатор. Небезпечна концентрація газу у моторному відсіку буде утворюватися протягом 5-10 хвилин, тоді як бензин при протіканні спалахує миттєво.

Міф про газ №3: Газ шкідливий для мотора

Для більшості моторів газ корисний – він допомагає продовжити ресурс циліндро-поршневої групи. З ним поршневі кільця не працюють по циліндрах “насуху”, адже газ, на відміну від бензину, не змиває зі стінок циліндрів оливу. До того ж газ виключає виникнення детонації в двигуні, бо має високе октанове число (100 – 110 одиниць), а це знижує ударні навантаження на деталі. А ще в газі немає домішок, які скорочують термін служби свічок, датчиків кисню, каталізатора та моторної оливи.

Щоправда, є кілька моделей двигунів, які дійсно бояться газу, потребуючи додаткового змащення клапанів. Моделі моторів з такою особливістю добре відомі, і майстри або відмовляють їхнього власника від газифікації, або встановлюють додаткові маслянки. Важливий нюанс: на газифікованих моторах без гідрокомпенсаторів потрібно частіше контролювати зазори в приводі клапанів.

Міф про газ №4: Балон займає півбагажника

Це дивлячись який багажник і який балон, але щоб половину – то випадок нечастий. Тим більше, балони для LPG є у кількох типорозмірах і різної форми – циліндричні та тороїдальні. Це дає можливість майже завжди змонтували балон так, щоб він мінімально заважав багажу. Наприклад, тор-бублик кладуть у підпілля замість запаски, яку замінюють докаткою.

Міф про газ №5: Машина пахне газом

Якщо машина справна, вона не пахне своїм пальним – ані бензинова бензином, ані дизельна дизелем, ані газова – газом. Так само як і на бензиновому авто, запах газу говорить або про неправильно налаштовану паливну систему, або про протічку пального. До речі, ту саму ароматну віддушку у пропан-бутан додають саме для того, щоб будь-яке порушення герметичності було помітним.

Коротко

Якщо руйнування вищезгаданих міфів не справило на вас враження і вам все одно несимпатичний пропан-бутан, не силкуйте себе. Катайтесь на бензині – добре, що ви можете собі таке дозволити. Адже що не кажи, газове пальне – це всього лише засіб заощадити гроші.