Сюрпризы ГБО: чего вы не знали о газобаллонном оборудовании автомобиля

Чем удивит ГБО нового владельца

Да, прежде всего газобаллонное оборудование превращает бензиновый автомобиль в двухтопливный и экономит владельцу до 30 - 40 % средств на заправке. Но ГБО имеет еще несколько поводов, чтобы удивить водителя, который раньше заправлялся только бензином или дизтопливом.

Первые дни езды на газовом топливе обычно дарят неопытному владельцу положительные впечатления, особенно при оплате заправки на АЗС. Но желательно быть готовым к разному.

Минимум забот. Начинающие водители часто ожидают, что газовое топливо потребует от них определенных дополнительных действий. На самом деле современные системы (от ГБО 4-го поколения ) работают автономно: после первоначального выбора газового режима система самостоятельно переключает топливо, контролирует расход и сигнализирует о необходимости заправки.

Начинающие водители часто ожидают, что газовое топливо потребует от них определенных дополнительных действий. На самом деле современные системы (от ) работают автономно: после первоначального выбора газового режима система самостоятельно переключает топливо, контролирует расход и сигнализирует о необходимости заправки. Ощутимая экономия. Стоимость поездок на газе зависит от модели двигателя, типа ГБО и рыночной ситуации. В целом расходы уменьшаются на 30 - 50% по сравнению с бензином.

Стоимость поездок на газе зависит от модели двигателя, типа ГБО и рыночной ситуации. В целом расходы уменьшаются на по сравнению с бензином. Без запаха. Несмотря на распространенный миф, авто с правильно настроенным ГБО не имеет запаха газа. Даже старые системы 2-го поколения не выделяют характерного аромата при правильных регулировках. Запах является свидетельством неисправности.

Несмотря на распространенный миф, авто с правильно настроенным ГБО не имеет запаха газа. Даже старые системы не выделяют характерного аромата при правильных регулировках. Запах является свидетельством неисправности. Более частые заправки. Часто газовый баллон меньше бензинового бака, а потребление газа на 10 - 15% выше , чем бензина или дизтоплива. Это заставляет заправляться чаще - но только когда речь идет о газе.

Часто газовый баллон меньше бензинового бака, а потребление газа , чем бензина или дизтоплива. Это заставляет заправляться чаще - но только когда речь идет о газе. Увеличенный запас хода. Если в авто с ГБО заправить "до полного" оба бака, он проедет без визита на АЗС вдвое больше. В периоды, когда на рынке наблюдался дефицит, "двухтопливность" таких машин удваивала шанс заправиться хоть чем-то.

Если в авто с ГБО заправить "до полного" оба бака, он проедет без визита на АЗС вдвое больше. В периоды, когда на рынке наблюдался дефицит, "двухтопливность" таких машин удваивала шанс заправиться хоть чем-то. Снижение динамики. Сжиженный пропан-бутан LPG, на котором ездят газифицированные авто в Украине, имеет более низкую теплотворную способность, поэтому на газе авто теряет часть мощности. Однако квалифицированная настройка ГБО позволяет свести эту разницу к минимуму.

Фото: газовый баллон занимает место в багажнике, но многое зависит от того, насколько удачно разместят его мастера-установщики (gettyimage.com).

Сомнения на СТО. Мастера некоторых обычных СТО, не зная тонкостей ГБО, порой опасаются разбираться с проблемами мотора, на котором есть дополнительная газовая топливная система. Но следует признать, что такие ситуации сейчас редки, ведь газобаллонное оборудование в Украине очень распространено.

Мастера некоторых обычных СТО, не зная тонкостей ГБО, порой опасаются разбираться с проблемами мотора, на котором есть дополнительная газовая топливная система. Но следует признать, что такие ситуации сейчас редки, ведь газобаллонное оборудование в Украине очень распространено. Специализированное обслуживание. Газовая топливная система, как и бензиновая, требует периодического сервиса: замены фильтров, слива конденсата, проверки герметичности и тому подобное. Обычно владельцы совмещают это с плановым техническим обслуживанием авто.

Вывод

Итак, ГБО на легковом авто при правильном подходе делает пользование машиной более выгодным и комфортным.

Но важно комплектовать газовую систему качественными компонентами, ведь дешевые варианты приводят к регулярным неисправностям, дорогим ремонтам и лишним затратам времени. Кроме того, низкокачественное ГБО плохо настраивается, что увеличивает расход газа и сводит на нет ожидаемую экономию.

Зато надежные итальянские, корейские и польские системы обеспечивают стабильную работу в течение многих лет без лишних проблем.