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Не такой уж и сюрприз: Меркель отреагировала на публикацию РФ переписки по "Нормандии"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на публикацию Россией дипломатической переписки по подготовке нормандской встречи на уровне министров. Она назвала обнародование этих документов "не таким уж и сюрпризом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Меркель.

"То, что публикуются письма (министров иностранных дел Германии, Франции и России - ред.), не такой уж и сюрприз", - сказала канцлер, добавив, что многие свои письма она читает в СМИ.

Меркель добавила, что очень рассчитывала на нормандскую встречу на уровне министров, но она сорвалась.

"Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит", - добавила глава правительства.

Напомним, 17 ноября МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке нормандской встречи на уровне министров. В письмах российская сторона навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал публикацию Россией дипломатической переписки "добиванием нормандского формата" и не заинтересованностью в его развитии.

В свою очередь МИД Франции назвал публикацию переписки противоречащей дипломатическим правилам и обычаям.

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Российская ФедерацияГерманияАнгела Меркель